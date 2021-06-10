Складено рейтинг кращих роутерів з підтримкою 4G в 2021 році

Розгорнути Wi-Fi на дачі або в квартирі допоможуть роутери з підтримкою 4G, які можна використовувати зі звичайною мобільною сімкою.





Безлімітний мобільний інтернет стає все доступнішим: кожен оператор намагається залучити клієнтів і пропонує вигідні тарифи на свій “безлім”. В даній статті розглянемо 5 роутерів, які можна сміливо купувати в 2021 році.

Huawei B315s

HUAWEI B315S приймає мобільний інтернет по мережі 4G і роздає Wi-Fi на частоті 2,4 ГГц (802.11n). Максимальна швидкість бездротового з’єднання може досягати 300 Мбіт / с. У гаджета є чотири LAN-порти, тому при необхідності до нього можна підключити провідні пристрої. Також передбачений порт RJ-11 для звичайного телефону. Ще одна корисна функція – можливість використовувати роутер для доступу до файлового сховища.

ZTE MF927U

А на цей симпатичний і компактний білий роутер ми навіть писали огляд. Це одна з найбільш збалансованих моделей на ринку: вона приймає 3G, 4G, LTE, LTE-A, може використовуватися як VPN-сервер.

Пристрій оснащений батареєю на 2000 мАг, завдяки якій може працювати автономно близько 6-8 годин. Таким чином, його зручно брати собою – навіть в похід. Максимальна швидкість бездротового з’єднання – 150 Мбіт / с за стандартом Wi-Fi 802.11n. Зручно, що до роутера можна одночасно підключити до 32 гаджетів – але і швидкість при такій кількості хостів сильно впаде.



ZyXel LTE3202-M430

Перевірена часом фірма Zyxel теж зробила хороший 4G-маршрутизатор. Він підтримує стандарт 4G (LTE, LTE-A) з максимальною швидкістю безпровідного з’єднання до 300 Мбіт / c. Однак модель працює тільки на частоті 2,4 ГГц.

Також пристрій підтримує IPv6, на ньому можна налаштувати VPN і файловий сервер з картою пам’яті на 64 Гбайт. Як і у попередньої моделі, у роутера є вбудована батарея ємністю 2000 мАг. Також він може похвалитися цифровим дисплеєм.



Alcatel Link Zone

Фірма Alcatel завжди готова прийти на допомогу тим, хто шукає хороший і недорогий 4G-роутер. Він працює з мережами 3G / 4G / LTE, роздає Wi-Fi на частоті 2,4 ГГц (стандарт n – взагалі звичайна річ для мобільних роутерів) і може використовуватися як файловий сервер з карткою пам’яті на 32 Гбайт. У маршрутизаторі стоїть батарея на 1800 мАг, що дозволяє використовувати його автономно приблизно 7 годин – цілком вистачить на великий пікнік. При цьому коштує пристрій на дешевше, ніж аналоги – близько 1500 гривень.

TP-LINK M7350

Ще один надійний мобільний маршрутизатор, який роздає 4G по Wi-Fi 802.11n з максимальною швидкістю 300 Мбіт / c. Пристрій також підтримує 3G і LTE, а крім того, може використовуватися як мережеве файлове сховище – в нього можна поставити SD-карту об’ємом до 32 Гбайт і зробити на ній загальну папку. Відмітна особливість роутера – інформаційний дисплей, що дозволяє дізнатися реальну швидкість з’єднання, зону покриття та інші параметри.

