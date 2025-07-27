Студентам приготуватися: Рада готує зміни до відстрочок від мобілізації 

В Україні плануються серйозні зміни у правилах надання відстрочок від мобілізації для студентів. Причина такого кроку — різке збільшення кількості осіб віком 35-40 років, які, маючи диплом, намагаються уникнути призову, вступаючи до професійно-технічних закладів.

Чому змінюють правила відстрочок для студентів?

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький пояснив, що проблема виникла через лазівку в системі.

За словами Винницького, зараз побільшало осіб, які у віці 35-40 років, маючи диплом, отриманий до появи єдиного електронного реєстру, заявляють, що загубили документ. Після цього такі люди без іспитів вступають до професійно-технічних закладів, оскільки там не потрібно складати НМТ. Таким чином вони отримують право на відстрочку від мобілізації.

Які зміни пропонуються?

Законопроєкт, який готується до розгляду, має на меті закрити цю лазівку.

Вікові обмеження. Пропонується встановити обмеження: особи, які навчаються у системі професійної або фахової передвищої освіти і яким більше ніж 25 років, не матимуть права на відстрочку від мобілізації.

Цільова аудиторія. “Це стосуватиметься саме повнолітніх чоловіків, які вже мають попередню освіту, але намагаються використати систему профтеху для уникнення призову”, — додав Винницький.

Це важливе рішення, яке вплине на певну категорію студентів та має на меті забезпечити справедливість у процесі мобілізації. Раніше ми вже писали про те, які два види документів потрібні для оформлення відстрочки від навчання, а також як довго діє довідка ЄДЕБО для оформлення відстрочки студентів.

Нагадаємо, мобілізація в Україні триває вже майже чотири роки. Це вимушений крок на фоні повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України. І якщо в перший рік великої війни ЗСУ комплектувалися переважно добровольцями, то зараз держава змушена мобілізувати цивільних. Раніше повідомлялося, що йдеться про понад 30 000 осіб на місяць.