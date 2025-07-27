Студентам приготовиться: Рада готовит изменения в отсрочках от мобилизации

В Украине планируются серьезные изменения в правилах предоставления отсрочек от мобилизации для студентов. Причина такого шага — резкое увеличение количества лиц в возрасте 35-40 лет, которые, имея диплом, пытаются избежать призыва, поступая в профессионально-технические учебные заведения.

Почему меняют правила отсрочек для студентов?

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий объяснил, что проблема возникла из-за лазейки в системе.

По словам Винницкого, сейчас увеличилось количество лиц в возрасте 35-40 лет, имеющих диплом, полученный до появления единого электронного реестра, которые заявляют, что потеряли документ. После этого такие люди без экзаменов поступают в профессионально-технические учебные заведения, поскольку там не нужно сдавать НМТ. Таким образом они получают право на отсрочку от мобилизации.

Какие изменения предлагаются?

Законопроект, который готовится к рассмотрению, имеет целью закрыть эту лазейку.

Возрастные ограничения. Предлагается установить ограничение: лица, обучающиеся в системе профессионального или специального предвысшего образования и которым больше 25 лет, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации.

Целевая аудитория. «Это коснется именно совершеннолетних мужчин, которые уже имеют предыдущее образование, но пытаются использовать систему профтеха для избежания призыва», — добавил Винницкий.

Это важное решение, которое повлияет на определенную категорию студентов и имеет целью обеспечить справедливость в процессе мобилизации. Ранее мы уже писали о том, какие два вида документов нужны для оформления отсрочки от учебы, а также как долго действует справка ЕДЕБО для оформления отсрочки студентов.

Напомним, мобилизация в Украине продолжается уже почти четыре года. Это вынужденный шаг на фоне полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины. И если в первый год большой войны ВСУ комплектовались преимущественно добровольцами, то сейчас государство вынуждено мобилизовать гражданских. Ранее сообщалось, что речь идет о более 30 000 человек в месяц.