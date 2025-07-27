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Студентам приготовиться: Рада готовит изменения в отсрочках от мобилизации

Yulia27.07.2025

В Украине планируются серьезные изменения в правилах предоставления отсрочек от мобилизации для студентов. Причина такого шага — резкое увеличение количества лиц в возрасте 35-40 лет, которые, имея диплом, пытаются избежать призыва, поступая в профессионально-технические учебные заведения.

Почему меняют правила отсрочек для студентов?

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий объяснил, что проблема возникла из-за лазейки в системе.

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По словам Винницкого, сейчас увеличилось количество лиц в возрасте 35-40 лет, имеющих диплом, полученный до появления единого электронного реестра, которые заявляют, что потеряли документ. После этого такие люди без экзаменов поступают в профессионально-технические учебные заведения, поскольку там не нужно сдавать НМТ. Таким образом они получают право на отсрочку от мобилизации.

Какие изменения предлагаются?

Законопроект, который готовится к рассмотрению, имеет целью закрыть эту лазейку.

  • Возрастные ограничения. Предлагается установить ограничение: лица, обучающиеся в системе профессионального или специального предвысшего образования и которым больше 25 лет, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации.
  • Целевая аудитория. «Это коснется именно совершеннолетних мужчин, которые уже имеют предыдущее образование, но пытаются использовать систему профтеха для избежания призыва», — добавил Винницкий.

Это важное решение, которое повлияет на определенную категорию студентов и имеет целью обеспечить справедливость в процессе мобилизации. Ранее мы уже писали о том, какие два вида документов нужны для оформления отсрочки от учебы, а также как долго действует справка ЕДЕБО для оформления отсрочки студентов.

Напомним, мобилизация в Украине продолжается уже почти четыре года. Это вынужденный шаг на фоне полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины. И если в первый год большой войны ВСУ комплектовались преимущественно добровольцами, то сейчас государство вынуждено мобилизовать гражданских. Ранее сообщалось, что речь идет о более 30 000 человек в месяц. 

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Yulia27.07.2025
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