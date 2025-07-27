Студентам приготовиться: Рада готовит изменения в отсрочках от мобилизации
В Украине планируются серьезные изменения в правилах предоставления отсрочек от мобилизации для студентов. Причина такого шага — резкое увеличение количества лиц в возрасте 35-40 лет, которые, имея диплом, пытаются избежать призыва, поступая в профессионально-технические учебные заведения.
Почему меняют правила отсрочек для студентов?
Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий объяснил, что проблема возникла из-за лазейки в системе.
По словам Винницкого, сейчас увеличилось количество лиц в возрасте 35-40 лет, имеющих диплом, полученный до появления единого электронного реестра, которые заявляют, что потеряли документ. После этого такие люди без экзаменов поступают в профессионально-технические учебные заведения, поскольку там не нужно сдавать НМТ. Таким образом они получают право на отсрочку от мобилизации.
Какие изменения предлагаются?
Законопроект, который готовится к рассмотрению, имеет целью закрыть эту лазейку.
- Возрастные ограничения. Предлагается установить ограничение: лица, обучающиеся в системе профессионального или специального предвысшего образования и которым больше 25 лет, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации.
- Целевая аудитория. «Это коснется именно совершеннолетних мужчин, которые уже имеют предыдущее образование, но пытаются использовать систему профтеха для избежания призыва», — добавил Винницкий.
Это важное решение, которое повлияет на определенную категорию студентов и имеет целью обеспечить справедливость в процессе мобилизации. Ранее мы уже писали о том, какие два вида документов нужны для оформления отсрочки от учебы, а также как долго действует справка ЕДЕБО для оформления отсрочки студентов.
Напомним, мобилизация в Украине продолжается уже почти четыре года. Это вынужденный шаг на фоне полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины. И если в первый год большой войны ВСУ комплектовались преимущественно добровольцами, то сейчас государство вынуждено мобилизовать гражданских. Ранее сообщалось, что речь идет о более 30 000 человек в месяц.