На следующей неделе автоматическую отсрочку в «Резерв+» сможет получить еще одна категория мужчин

С 1 августа 2025 года в приложении «Резерв+» появится важное нововведение, которое значительно упростит процесс оформления отсрочки от мобилизации для некоторых категорий граждан. Министерство обороны Украины расширяет функционал, чтобы лица с инвалидностью могли подавать запросы на отсрочку непосредственно через приложение, если их данные имеются в соответствующих государственных реестрах.

Новые возможности «Резерв+»: кто сможет оформить отсрочку

Это расширение функционала призвано упростить жизнь военнообязанным с инвалидностью и разгрузить территориальные центры комплектования.

С 1 августа 2025 года через приложение «Резерв+» смогут оформить отсрочку лица с инвалидностью, если их данные внесены в Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС). Ранее такая возможность была доступна только тем, чьи данные были зарегистрированы в Пенсионном фонде Украины. Это позволит охватить значительно больше граждан. Процесс подачи запроса будет простым и интуитивно понятным:

Откройте главное меню приложения и нажмите на три точки. Выберите опцию «Подать запрос на отсрочку». Выберите соответствующую категорию (в данном случае – «лицо с инвалидностью»). После этого пользователь получит уведомление о результате запроса.

Если приложение «Резерв+» не найдет информацию о лице с инвалидностью в ЕИССС, необходимо будет обратиться в местное управление социальной защиты. Там нужно предоставить соответствующие документы, подтверждающие инвалидность, для внесения их в систему.

Цель нововведения: упрощение и эффективность

По словам министра обороны по цифровизации Екатерины Черногоренко, это обновление является ответом на многочисленные жалобы и частью более широкой стратегии.

«Из-за множества жалоб, что лиц с инвалидностью направляют на ВЛК вопреки прямому запрету, запросы на отсрочку через »Резерв+” данным категориям мужчин были одними из самых распространенных. Мы работаем над тем, чтобы все отсрочки можно было оформить через «Резерв+», ведь это разгрузит работников ТЦК и они смогут лучше заниматься вопросами мобилизации населения и пополнения рядов Вооруженных сил Украины”, – отметила Екатерина Черногоренко.