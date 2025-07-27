Наступного тижня автоматичну відстрочку в «Резерв+» зможе отримати ще одна категорія чоловіків

З 1 серпня 2025 року в застосунку “Резерв+” з’явиться важливе нововведення, що значно спростить процес оформлення відстрочки від мобілізації для деяких категорій громадян. Міністерство оборони України розширює функціонал, щоб особи з інвалідністю могли подавати запити на відстрочку безпосередньо через застосунок, якщо їхні дані наявні у відповідних державних реєстрах.

Нові можливості “Резерв+”: хто зможе оформити відстрочку

Це розширення функціоналу покликане спростити життя військовозобов’язаним з інвалідністю та розвантажити територіальні центри комплектування.

З 1 серпня 2025 року через застосунок “Резерв+” зможуть оформити відстрочку особи з інвалідністю, якщо їхні дані внесені до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС). Раніше така можливість була доступна лише тим, чиї дані були зареєстровані в Пенсійному фонді України. Це дозволить охопити значно більше громадян. Процес подачі запиту буде простим та інтуїтивно зрозумілим:

Відкрийте головне меню застосунку та натисніть на три крапки. Оберіть опцію “Подати запит на відстрочку”. Оберіть відповідну категорію (у даному випадку – “особа з інвалідністю”). Після цього користувач отримає сповіщення про результат запиту.

Якщо застосунок “Резерв+” не знайде інформацію про особу з інвалідністю в ЄІССС, необхідно буде звернутися до місцевого управління соціального захисту. Там потрібно надати відповідні документи, що підтверджують інвалідність, для внесення їх у систему.

Мета нововведення: спрощення та ефективність

За словами міністра оборони з цифровізації Катерини Черногоренко, це оновлення є відповіддю на численні скарги та частиною ширшої стратегії.

“Через багато скарг, що осіб з інвалідністю направляють на ВЛК попри пряму заборону, запити на відстрочку через “Резерв+” даним категоріям чоловіків були одними з найпоширенішими. Ми працюємо над тим, щоб усі відстрочки можна було оформити через “Резерв+”, адже це розвантажить працівників ТЦК і вони зможуть краще займатися питаннями мобілізації населення та поповнення лав Збройних сил України”, – зазначила Катерина Черногоренко.