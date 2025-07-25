Перестанут платить без объяснений: кто из украинцев рискует потерять пенсию

Части украинских пенсионеров могут внезапно перестать платить пенсию. В такой ситуации рискуют оказаться граждане пенсионного возраста, проживающие на временно оккупированных территориях или за границей. Чтобы выплаты не прекратили, необходимо вовремя пройти физическую идентификацию.

Зачем нужна идентификация?

Регулярное прохождение физической идентификации – это требование, предусмотренное постановлением Кабмина №299 от 11 февраля 2025 года. Она касается всех получателей пенсии, проживающих за пределами Украины или на временно оккупированных территориях. Проходить физическую идентификацию такие пенсионеры должны ежегодно до 31 декабря.

Как пройти идентификацию?

Физической идентификацией называют процедуру установления идентификационных данных личности. Такая идентификация осуществляется на основании определенных проверенных документов и имеет целью не допустить получения пенсии другим лицом.

Пройти физическую идентификацию можно несколькими способами:

онлайн, воспользовавшись веб-порталом электронных услуг ПФУ;

через видеоконференцию;

путем обращения в зарубежные дипломатические учреждения;

лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда или банковского учреждения.

Таким образом, пенсионер имеет немало вариантов прохождения идентификации и может выбрать для себя самый удобный.

Какие документы нужны для прохождения идентификации?

Чтобы пройти процедуру физической идентификации, пенсионерам необходимо предоставить следующие документы:

паспорт или ID-карта;

пенсионное удостоверение;

идентификационный код;

трудовая книжка или другой документ, содержащий информацию о стаже;

военный билет;

свидетельство о рождении.

Если для подтверждения личности понадобятся еще какие-то документы, пенсионеру об этом обязательно сообщат при прохождении идентификации.

И еще один нюанс…

Следует также отметить, что кроме физической идентификации есть еще один фактор, который влияет на возможность получения пенсионером своей украинской пенсии. Это факт получения выплат от российской федерации. Согласно постановлению Кабмина, пенсионер, проживающий на временно оккупированной территории и получающий пенсию от россии, не может рассчитывать на выплаты от Пенсионного фонда Украины. Так что если факт получения таких выплат будет обнаружен, все начисления пенсионеру будут прекращены.