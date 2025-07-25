Перестануть платити без жодних пояснень: хто з українців ризикує втратити пенсію

Частині українських пенсіонерів можуть раптово перестати платити пенсію. В такій ситуації ризикують опинитися громадяни пенсійного віку, що проживають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном. Щоб виплати не припинили, їм необхідно вчасно пройти фізичну ідентифікацію.

Для чого потрібна ідентифікація?

Регулярне проходження фізичної ідентифікації – це вимога, передбачена постановою Кабміну №299 від 11 лютого 2025 року. Вона стосується усіх отримувачів пенсії, які проживають за межами України або на тимчасово окупованих територіях. Проходити обов’язково фізичну ідентифікацію такі пенсіонери повинні щороку до 31 грудня.

Як пройти ідентифікацію?

Фізичною ідентифікацією називають процедуру встановлення ідентифікаційних даних особи. Така ідентифікація здійснюється на підставі певних перевірених документів і має за мету не допустити отримання пенсії іншою особою.

Пройти фізичну ідентифікацію можна кількома способами:

онлайн, скориставшись веб-порталом електронних послуг ПФУ;

через відеоконференцію;

шляхом звернення до закордонних дипломатичних установ;

особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду чи банківської установи.

Таким чином пенсіонер має чимало варіантів проходження ідентифікації та може обрати для себе найзручніший.

Які документи потрібні для проходження ідентифікації?

Щоб пройти процедуру фізичної ідентифікації, пенсіонерам потрібно надати такі документи:

паспорт або ID-карта;

пенсійне посвідчення;

ідентифікаційний код;

трудова книжка або інший документ, що містить інформацію про стаж;

військовий квиток;

свідоцтво про народження.

Якщо для підтвердження особи знадобляться ще якісь документи, пенсіонерові про це обов’язково повідомлять під час проходження ідентифікації.

І ще один нюанс…

Варто також зазначити, що крім фізичної ідентифікації, є ще один фактор який впливає на можливість отримання пенсіонером своєї української пенсії. Це факт отримання виплат від російської федерації. Згідно з постановою Кабміну, пенсіонер, який проживає на тимчасово окупованій території та отримує пенсію від рф, не може розраховувати на виплати від Пенсійного фонду України. Тож якщо факт отримання таких виплат буде виявлено, усі нарахування пенсіонерові буде припинено.