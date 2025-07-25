В мире стремительно дешевеют электрокары: в чем причина такого ценопада

Ведущие мировые автоибренды приятно удивляют своих поклонников все более доступными ценами на электрокары. В частности, в Великобритании вскоре выйдет уже второй электрокар от Dacia, стоимость которого составляет лишь 15 тысяч фунтов стерлингов. То есть почти столько же, сколько детище китайского бренда BYD – электромобиль Dolphin Surf. И это далеко не единственный случай стремительного снижения стоимости электрокаров от европейских производителей.

В чем причина обвала цен?

Удешевление электрокаров европейского производства почти до уровня китайских флагманов можно объяснить прежде всего падением себестоимости литий-ионных аккумуляторов – ключевого элемента каждого электрокара. На самом деле средняя стоимость кВт-ч снизилась еще в 2023 году. Цена упала на 20% до 115 долларов и продолжает снижаться. Ожидается, что к 2030 году она составит всего 69 долларов за кВт·ч.

Именно поэтому новый Fiat Panda EV был оценен всего в 22 тысячи фунтов. А ожидаемый в 2027 году немецкий электрокар VW ID.1 выйдет на рынок со стартовой ценой всего 17 тысяч фунтов. Даже электрокары класса премиум уже начали снижать свою ценовую планку, стремительно приближаясь по своей стоимости к автомобилям на двигателях внутреннего сгорания.

Какую роль в ценопаде сыграли китайские бренды?

Китайские автопроизводители также сыграли значительную роль в снижении цен на электрокары из Европы. Стремительно ворвавшись на европейский рынок, такие китайские гиганты, как MG, BYD и Chery, заставили местных производителей провести основательный пересмотр своих цен.

Повлияло на цены и значительное увеличение количества моделей на рынке. Если еще 10 лет назад, в 2015-м, жителям Великобритании было доступно только 8 моделей электрокаров, то сейчас их около 130. Так что логично, что с увеличением предложения начала стремительно снижаться цена. Ожидается, что к 2030 году, когда в Европе будут запрещены продажи новых авто с двигателями внутреннего сгорания, электрокары станут еще доступнее.