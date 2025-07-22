Роковой отдых: на популярном курорте стремительно размножаются опасные бактерии
Попадание этих бактерий в организм может вызвать тошноту, диарею и даже лихорадку.
Отдых на море – это заповедная мечта каждого украинца, весь год паровавшего на работе. Поскольку побережье Одессы сейчас полно опасностей, большинство наших сограждан выбирают для пляжного отдыха ближнюю заграницу. В частности, популярностью среди отдыхающих пользуется живописная и одновременно бюджетная Турция. Но, как оказалось, и в Турции этим летом не очень безопасно.
Новая опасность на побережье Турции
Как сообщают турецкие СМИ, на побережье страны обнаружены смертельно опасные бактерии Vibrio. Присутствие этих микроорганизмов уже зафиксировали в Мраморном, Средиземном и Эгейском морях. Vibrio обитают в слабосоленых водах и активно размножаются под влиянием высоких температур.
Как Vibrio попадает в организм человека?
Подцепить бактерию можно как во время купания, так и в результате потребления сырых морепродуктов. В общем есть несколько наиболее распространенных путей попадания Vibrio в организм человека:
- В результате заглатывания морской воды.
- Из-за открытых ран на теле.
- При употреблении устриц других сырых морепродуктов.
Таким образом бактерия всасывается через слизистые или попадает в кровь человека, вызывая целый ряд неприятных симптомов.
Каковы последствия отравления бактерией Vibrio?
Самыми распространенными симптомами заражения бактерии Vibrio являются тошнота, диарея и сильное обезвоживание организма. Однако если человек проглотил много морской воды или съел немало сырых морепродуктов, в которых присутствовала опасная бактерия, у него может даже начаться лихорадка.
Попадание Vibrio на открытые раны часто приводит к инфицированию крови. В таких случаях, кроме уже упомянутых симптомов, опасная бактерия может вызвать даже сепсис. Особенно возможно такое развитие событий для людей со слабым иммунитетом.
Украинцев призывают осторожничать и соблюдать меры безопасности во время отдыха на побережье Турции. Ведь такие ужасающие симптомы могут не только испортить отпуск, но и нанести значительный вред здоровью.