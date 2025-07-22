Роковой отдых: на популярном курорте стремительно размножаются опасные бактерии

Отдых на море – это заповедная мечта каждого украинца, весь год паровавшего на работе. Поскольку побережье Одессы сейчас полно опасностей, большинство наших сограждан выбирают для пляжного отдыха ближнюю заграницу. В частности, популярностью среди отдыхающих пользуется живописная и одновременно бюджетная Турция. Но, как оказалось, и в Турции этим летом не очень безопасно.

Новая опасность на побережье Турции

Как сообщают турецкие СМИ, на побережье страны обнаружены смертельно опасные бактерии Vibrio. Присутствие этих микроорганизмов уже зафиксировали в Мраморном, Средиземном и Эгейском морях. Vibrio обитают в слабосоленых водах и активно размножаются под влиянием высоких температур.

Как Vibrio попадает в организм человека?

Подцепить бактерию можно как во время купания, так и в результате потребления сырых морепродуктов. В общем есть несколько наиболее распространенных путей попадания Vibrio в организм человека:

В результате заглатывания морской воды. Из-за открытых ран на теле. При употреблении устриц других сырых морепродуктов.

Таким образом бактерия всасывается через слизистые или попадает в кровь человека, вызывая целый ряд неприятных симптомов.

Каковы последствия отравления бактерией Vibrio?

Самыми распространенными симптомами заражения бактерии Vibrio являются тошнота, диарея и сильное обезвоживание организма. Однако если человек проглотил много морской воды или съел немало сырых морепродуктов, в которых присутствовала опасная бактерия, у него может даже начаться лихорадка.

Попадание Vibrio на открытые раны часто приводит к инфицированию крови. В таких случаях, кроме уже упомянутых симптомов, опасная бактерия может вызвать даже сепсис. Особенно возможно такое развитие событий для людей со слабым иммунитетом.

Украинцев призывают осторожничать и соблюдать меры безопасности во время отдыха на побережье Турции. Ведь такие ужасающие симптомы могут не только испортить отпуск, но и нанести значительный вред здоровью.