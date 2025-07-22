Фатальний відпочинок: на популярному курорті стрімко розмножуються небезпечні бактерії

Відпочинок на морі – це заповідна мрія кожного українця, що увесь рік гарував на роботі. Оскільки узбережжя Одеси зараз сповнене небезпек, більшість наших співгромадян обирають для пляжного відпочинку ближній закордон. Зокрема популярністю серед відпочивальників користується мальовнича і водночас бюджетна Туреччина. Та, як виявилось, і в Туреччині цього літа не надто безпечно.

Нова небезпека на узбережжі Туреччини

Як повідомляють турецькі ЗМІ, на узбережжі країни виявлені смертельно небезпечні бактерії Vibrio. Наразі присутність цих мікроорганізми вже зафіксували у Мармуровому, Середземному та Егейському морях. Vibrio живуть у слабосолених водах і активно розмножуються під впливом високих температур.

Як Vibrio потрапляють в організм людини?

Підчепити бактерію можна як під час купання, так і внаслідок споживання сирих морепродуктів. Загалом є кілька найпоширеніших шляхів потрапляння Vibrio в організм людини:

Внаслідок заковтування морської води. Через відкриті рани на тілі. Під час вживання устриць інших сирих морепродуктів.

Таким чином бактерія всмоктується через слизові чи напряму потрапляє у кров людини, спричиняючи цілу низку неприємних симптомів.

Які наслідки отруєння бактерією Vibrio?

Найпоширенішими симптомами зараження бактерію Vibrio є нудота, діарея та сильне зневоднення організму. Проте, якщо людина проковтнула багато морської води або з’їла чимало сирих морепродуктів, в яких була присутня небезпечна бактерія, у неї може навіть початися лихоманка.

Натомість потрапляння Vibrio на відкриті рани часто призводить до інфікування крові. В таких випадках, окрім вже згаданих симптомів, небезпечна бактерія може спричинити навіть сепсис. Особливо імовірний такий розвиток подій для людей зі слабким імунітетом.

Українців закликають бути обережними та дотримуватися заходів безпеки під час відпочинку на узбережжі Туреччини. Адже такі жахливі симптоми можуть не лише зіпсувати відпустку, а й нанести значної шкоди здоров’ю.