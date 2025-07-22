Покупатели удивлены нововведением на кассах «Авроры»: к этому нужно привыкнуть

Популярный в Украине мультимаркет «Аврора» в сотрудничестве с ПриватБанком ввели новую систему оплаты. Теперь расчет на кассе можно осуществить с помощью инновационной технологии FacePay. В «Авроре» рассказали, что такое «оплата лицом» и как она работает.

Для оплаты достаточно лишь взгляда в камеру

Все магазины сети «Аврора», где на кассе находится Android POS-терминал, теперь будут предоставлять услуги биометрической оплаты. Технология FacePay, на которой будет базироваться эта услуга, помогает распознать лицо клиента и подтянуть его платежные данные. То есть, он сможет оплатить покупки с собственного банковского счета, не имея при этом ни физической карты, ни телефона.

Идея ввести у «Аврора» так называемую «оплату лицом» появилась у Сергея Макаренко – руководителя направления торгового эквайринга ПриватБанка. По его словам, однажды он посетил «Аврору», выбрал целую корзину товаров, но потом понял, что забыл и кошелек, и телефон. Чтобы в такую неудобную ситуацию не попали другие клиенты мультимаркета, Сергей предложил ввести новый способ оплаты лицом.

Как работает новая система оплаты?

Чтобы оплатить товары новым способом, то есть с помощью лица, нужно только посмотреть в камеру терминала. Камера отсканирует лицо, узнает покупателя и предложит ему ввести PIN-код для дополнительного подтверждения личности. Этот этап очень важен, ведь он исключает какую-либо возможность ошибки и оплаты вашей картой чужого счета.

Таким способом оплаты можно воспользоваться как на обычных терминалах, так и на терминалах самообслуживания. Но стоит помнить об одном важном нюансе: при распознавании лица некоторым клиентам нужно будет улыбнуться. Ведь если в процессе сканирования лица в банке вы улыбались, то с другим выражением лица терминалу может быть значительно сложнее узнать вас.