Покупці здивовані нововведенням на касах «Аврори»: до цього потрібно звикнути

Популярний в Україні мультимаркет «Аврора» у співпраці з ПриватБанком запровадили нову систему оплати. Тепер розрахунок на касі можна буде здійснити з допомогою інноваційної технології FacePay. У «Аврорі» розповіли, що таке «оплата обличчям» та як вона працює.

Для оплати достатньо лише погляду в камеру

Усі магазини мережі «Аврора», де на касі є Android POS-термінал, тепер надаватимуть послуги біометричної оплати. Технологія FacePay, на якій базуватиметься ця послуга, допомагає розпізнати обличчя клієнта та «підтягнути» його платіжні дані. Тобто він зможе оплатити покупки з власного банківського рахунку, не маючи при цьому ані фізичної карти, ані телефону.

Ідея запровадити у «Аврора» так звану «оплату обличчям» з’явилася у Сергія Макаренка – керівника напряму торгового еквайрингу ПриватБанку. За його словами, одного разу він навідався до «Аврори», обрав цілий кошик товарів, але потім зрозумів, що забув і гаманець, і телефон. Щоб в таку незручну ситуацію не потрапили інші клієнти мультимаркету, Сергій запропонував впровадити новий спосіб оплати за допомогою обличчя.

Як працює нова система оплати?

Щоб оплатити товари новим способом, тобто за допомогою обличчя, потрібно лише подивитися в камеру терміналу. Камера відсканує обличчя, впізнає покупця та запропонує йому ввести PIN-код для додаткового підтвердження особи. Цей етап дуже важливий, адже він виключає будь-яку можливість помилки та оплати вашою картою чужого рахунку.

Таким способом оплати можна скористатись як на звичайних терміналах, так і на терміналах самообслуговування. Але варто пам’ятати про один важливий нюанс: під час розпізнавання обличчя деяким клієнтам потрібно буде посміхнутися. Адже якщо в процесі сканування обличчя у банку ви всміхалися, з іншим виразом обличчя терміналу може бути складно вас впізнати.