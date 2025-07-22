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В «Резерв+» появилась новая неоднозначная функция: с ней украинцы могут «попасть» на деньги

Юристы советуют пользователям приложения быть осторожными и не кликать на сомнительные сообщения.

Дайнеко Наталія22.07.2025

С очередным обновлением «Резерв+», состоявшемся 11 июля, в приложении появилась функция онлайн-оплаты штрафа за несвоевременное обновление персональных данных. Казалось бы, такая опция значительно упрощает жизнь пользователям приложения и избавляет их от неприятных последствий такого правонарушения. Однако при более детальном рассмотрении нововведения оказалось, что не все так однозначно.

Как работает функция уплаты штрафа в «Резерв+»?

Согласно рабочему алгоритму система прежде всего проверяет, были ли данные пользователя актуализированы до 16 июля 2024 года. Если факт обновления информации не зафиксирован, приложение автоматически формирует дело об административном нарушении.

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Соответственно пользователю сразу же приходит уведомление с предложением уплатить штраф. Ему остается только согласиться и оплатить 8500 грн прямо в приложении. При этом части военнообязанных предлагается заплатить только половину суммы штрафа – 4250 грн.

В чем проблема новой фукции?

Юристы утверждают, что новая функция «Резерв+» имеет один существенный недостаток. Оказывается, что по статье 38 КУоАП такое правонарушение, как несвоевременное обновление данных, имеет определенный срок давности. Этот срок составляет 1 год. Когда он сбегает, никакое наказание к правонарушителю применять уже нельзя.

Таким образом, после 17 июля 2025 года большинство дел о несвоевременном обновлении лицевых данных потеряли свою законную силу. Соответственно, никакого взыскания штрафов происходить не может. Однако алгоритм «Резерв+» этот нюанс не учитывает, предлагая уплатить штраф даже тем, кто больше не обязан этого делать.

Если в вашем «Резерве+» появилось сообщение о необходимости уплаты штрафа за несвоевременное обновление данных, не стоит спешить кликнуть на него и давать свое согласие. Ведь появление такого сообщения еще не считается юридической основой для оплаты. Перво наперво проверьте, имеет ли такое наказание силу в вашем случае. Иначе можно просто выбросить деньги на ветер.

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Дайнеко Наталія22.07.2025
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