В «Резерв+» появилась новая неоднозначная функция: с ней украинцы могут «попасть» на деньги

С очередным обновлением «Резерв+», состоявшемся 11 июля, в приложении появилась функция онлайн-оплаты штрафа за несвоевременное обновление персональных данных. Казалось бы, такая опция значительно упрощает жизнь пользователям приложения и избавляет их от неприятных последствий такого правонарушения. Однако при более детальном рассмотрении нововведения оказалось, что не все так однозначно.

Как работает функция уплаты штрафа в «Резерв+»?

Согласно рабочему алгоритму система прежде всего проверяет, были ли данные пользователя актуализированы до 16 июля 2024 года. Если факт обновления информации не зафиксирован, приложение автоматически формирует дело об административном нарушении.

Соответственно пользователю сразу же приходит уведомление с предложением уплатить штраф. Ему остается только согласиться и оплатить 8500 грн прямо в приложении. При этом части военнообязанных предлагается заплатить только половину суммы штрафа – 4250 грн.

В чем проблема новой фукции?

Юристы утверждают, что новая функция «Резерв+» имеет один существенный недостаток. Оказывается, что по статье 38 КУоАП такое правонарушение, как несвоевременное обновление данных, имеет определенный срок давности. Этот срок составляет 1 год. Когда он сбегает, никакое наказание к правонарушителю применять уже нельзя.

Таким образом, после 17 июля 2025 года большинство дел о несвоевременном обновлении лицевых данных потеряли свою законную силу. Соответственно, никакого взыскания штрафов происходить не может. Однако алгоритм «Резерв+» этот нюанс не учитывает, предлагая уплатить штраф даже тем, кто больше не обязан этого делать.

Если в вашем «Резерве+» появилось сообщение о необходимости уплаты штрафа за несвоевременное обновление данных, не стоит спешить кликнуть на него и давать свое согласие. Ведь появление такого сообщения еще не считается юридической основой для оплаты. Перво наперво проверьте, имеет ли такое наказание силу в вашем случае. Иначе можно просто выбросить деньги на ветер.