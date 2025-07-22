У «Резерв+» з’явилася нова неоднозначна функція: з нею українці можуть «потрапити» на гроші

З черговим оновленням «Резерв+», що відбулося 11 липня, у застосунку з’явилася функція онлайн-сплати штрафу за невчасне оновлення персональних даних. Здавалось би така опція значно спрощує життя користувачам додатку та позбавляє їх від неприємних наслідків такого правопорушення. Проте при детальнішому розгляді нововведення виявилося, що не все так однозначно.

Як працює функція сплати штрафу у «Резерв+»?

Згідно з робочим алгоритмом система перш за все перевіряє, чи були дані користувача актуалізовані до 16 липня 2024 року. Якщо факту оновлення інформації не зафіксовано, додаток автоматично формує справу про адміністративне порушення.

Відповідно користувачу одразу приходить сповіщення з пропозицією сплатити штраф. Йому залишається лише погодитись та оплатити 8500 грн просто в додатку. При цьому частині військовозобов’язаних пропонується заплатити лише половину штрафу – 4250 грн.

У чому проблема нової фукції?

Юристи стверджують, що нова функція «Резерв+» має один суттєвий недолік. Виявляється, що за статтею 38 КУпАП таке правопорушення, як несвоєчасне оновлення даних, має певний визначений строк давності. Цей строк складає 1 рік. Коли він збігає, жодного покарання до правопорушника застосовувати вже не можна.

Таким чином після 17 липня 2025 року більшість справ про несвоєчасне оновлення особових даних втратили свою законну силу. Відповідно жодного стягнення штрафів відбуватися не може. Проте алгоритм «Резерв+» цього нюансу не враховує, пропонуючи сплатити штраф навіть тим, хто більше не зобов’язаний це робити.

Якщо у вашому «Резерв+» з’явилося повідомлення про необхідність сплати штрафу за невчасне оновлення даних, не варто поспіхом клікати на нього та давати свою згоду. Адже поява такого повідомлення ще не вважається юридичним підгрунтям для оплати. Спершу перевірте, чи таке покарання все ще має для вас силу. Інакше можна просто викинути гроші на вітер.