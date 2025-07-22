Украинцы могут вдвое увеличить свою пенсию: в ПФУ рассказали, как это сделать

Украинцы могут уже сегодня позаботиться о том, чтобы на склоне лет получать большую пенсию. Для этого нужно только выйти на заслуженный отдых с незначительной отсрочкой. Причем, чем дольше человек пенсионного возраста будет оставаться на работе, тем выше выплаты будет получаться после выхода на пенсию.

ПФУ раскрыл секрет высокой пенсии

Как отмечают на сайте Пенсионного фонда, согласно нормам пенсионного законодательства Украины, размер пенсии существенно зависит от продолжительности страхового стажа. Так что пенсионеров фактически поощряют перерабатывать, чтобы не бедствовать на старости.

Так, граждане пенсионного возраста, решившие остаться на работе по достижении пенсионного возраста, за каждый месяц работы получают определенную надбавку к пенсии. А именно:

плюс 0,5% – за каждый месяц стажа с момента достижения пенсионного возраста, если выход на пенсию отсрочен на срок до 60 месяцев;

плюс 0,75% – за каждый месяц стажа с момента достижения пенсионного возраста, если выход на заслуженный отдых отложен на срок более 60 месяцев.

Но важно отметить, что повышение пенсии происходит только за полные месяцы страхового стажа. Если по достижении пенсионного возраста пенсионер проработал 15 или 20 дней, надбавку ему за этот стаж не начислят.

Прибавка может составить более 50%

Зная, на сколько процентов растет пенсия за каждый месяц сверхстажа, не сложно сосчитать, на сколько фактически может вырасти пенсия такого пенсионера. Например:

гражданин решил отложить выход на пенсию на 2 года (24 месяца) – его пенсия увеличится на 0,5% х 24 = 12%;

выход на пенсию был отсрочен на 6 лет (72 месяца) – надбавка составит 0,75% х 72 = 54%.

Таким образом, проработав на 6 лет дольше, украинец может самостоятельно повысить себе пенсию более чем на половину. То есть, если в момент достижения пенсионного возраста ПФУ насчитал ему около 6 тыс. грн пенсии, проработав дольше, он сможет увеличить ее до 9-10 тыс. грн. грн.