Українці можуть удвічі збільшити свою пенсію: у ПФУ розповіли, як це зробити

Українці можуть вже сьогодні подбати про те, щоб на схилі літ отримувати більшу пенсію. Для цього потрібно лише вийти на заслужений відпочинок із незначним відтермінуванням. Причому чим довше людина пенсійного віку залишатиметься на роботі, тим вищі виплати отримуватиме після виходу на пенсію.

ПФУ розкрив секрет високої пенсії

Як зазначають на сайті Пенсійного фонду, згідно з нормами пенсійного законодавства України розмір пенсії суттєво залежить від тривалості страхового стажу. Тож пенсіонерів фактично заохочують перепрацьовувати, щоб не бідувати на старості.

Так, громадяни пенсійного віку, що вирішили залишитися на роботі після досягнення пенсійного віку, за кожен місяць роботи отримують певну надбавку до пенсії. А саме:

плюс 0,5% – за кожен місяць стажу з моменту досягнення пенсійного віку, якщо вихід на пенсію відстрочено на термін до 60 місяців;

плюс 0,75% – за кожен місяць стажу з моменту досягнення пенсійного віку, якщо вихід на заслужений відпочинок відкладено на термін більш ніж 60 місяців.

Але важливо зазначити, що підвищення пенсії відбувається лише за повні місяці страхового стажу. Якщо після досягнення пенсійного віку пенсіонер пропрацював 15 чи 20 днів, надбавку йому за цей стаж не нарахують.

Надбавка може сягнути понад 50%

Знаючи, на скільки відсотків зростає пенсія за кожен місяць понадстажу, не складно порахувати, на скільки фактично може зрости пенсія такого пенсіонера. Наприклад:

громадянин вирішив відкласти вихід на пенсію на 2 роки (24 місяці) – його пенсія збільшиться на 0,5% х 24 = 12%;

вихід на пенсію було відстрочено на 6 років (72 місяці) – надбавка складе 0,75% х 72 = 54%.

Таким чином, пропрацювавши на 6 років довше, українець може власноруч підвищити собі пенсію більш ніж на половину. Тобто якщо в момент досягнення пенсійного віку ПФУ нарахував йому близько 6 тис. грн пенсії, пропрацювавши довше, він зможе збільшити її до 9-10 тис. грн.