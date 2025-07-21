Новая ежемесячная выплата в размере 24 тысяч гривен: в Украине стартовал экспериментальный проект
В Украине приступили к экспериментальному проекту поддержки детей с инвалидностью. В течение двух лет родители смогут получать ежемесячную выплату в размере 24 000 гривен на каждого ребенка.
Программа ориентирована на детей от шести лет, которые из-за состояния здоровья не могут посещать школу по дневной форме обучения.
Кто может принять участие?
К участию допускаются дети с инвалидностью с уровнем поддержки не ниже четвертого (определяется Инклюзивно-ресурсным центром, ИРЦ). Чтобы присоединиться к программе, родителям нужно:
- Пройти оценку в ИРЦ.
- Получить заключение с указанным уровнем поддержки.
- Обратиться к местному социальному менеджеру для дальнейших действий.
Как работает проект?
- Продолжительность: 2 года.
- Финансирование: государственный бюджет.
- Организатор: Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью.
- Сумма выплаты: 24 000 грн/мес за ребенка.
- Мотивационные доплаты: возможные за активное участие в программе (например, регулярное посещение занятий).
Услуги предоставляются в комплексе – сочетают образовательные и социальные компоненты. Задача проекта – помочь детям не только в развитии, но и в включении в образовательную среду.
Роль общин в этой программе
Местная община должна обеспечить:
- Подачу заявки на участие.
- Выявление потребности у жителей.
- Обустройство соответствующего помещения (чаще всего на базе школы).
- Организацию транспортировки детей.
- Частичное софинансирование (коммунальные услуги, питание).
- Назначение общественного менеджера для координации проекта.
Представителем может быть юридическое или физическое лицо-предприниматель, которое:
- Внесена в соответствующие государственные реестры.
- Имеет в штате специалистов: социального работника, воспитателя, психолога, специалиста по физической реабилитации, социального работника.
- Обеспечивает технические условия, включая видеонаблюдение с доступом для родителей.
Предусматривается постоянный мониторинг и оценка качества получаемых детьми услуг. Цель – обеспечить эффективность и прозрачность реализации программы.