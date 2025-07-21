Новая ежемесячная выплата в размере 24 тысяч гривен: в Украине стартовал экспериментальный проект

В Украине приступили к экспериментальному проекту поддержки детей с инвалидностью. В течение двух лет родители смогут получать ежемесячную выплату в размере 24 000 гривен на каждого ребенка.

Программа ориентирована на детей от шести лет, которые из-за состояния здоровья не могут посещать школу по дневной форме обучения.

Кто может принять участие?

К участию допускаются дети с инвалидностью с уровнем поддержки не ниже четвертого (определяется Инклюзивно-ресурсным центром, ИРЦ). Чтобы присоединиться к программе, родителям нужно:

Пройти оценку в ИРЦ. Получить заключение с указанным уровнем поддержки. Обратиться к местному социальному менеджеру для дальнейших действий.

Как работает проект?

Продолжительность: 2 года. Финансирование: государственный бюджет. Организатор: Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью. Сумма выплаты: 24 000 грн/мес за ребенка. Мотивационные доплаты: возможные за активное участие в программе (например, регулярное посещение занятий).

Услуги предоставляются в комплексе – сочетают образовательные и социальные компоненты. Задача проекта – помочь детям не только в развитии, но и в включении в образовательную среду.

Роль общин в этой программе

Местная община должна обеспечить:

Подачу заявки на участие. Выявление потребности у жителей. Обустройство соответствующего помещения (чаще всего на базе школы). Организацию транспортировки детей. Частичное софинансирование (коммунальные услуги, питание). Назначение общественного менеджера для координации проекта.

Представителем может быть юридическое или физическое лицо-предприниматель, которое:

Внесена в соответствующие государственные реестры. Имеет в штате специалистов: социального работника, воспитателя, психолога, специалиста по физической реабилитации, социального работника. Обеспечивает технические условия, включая видеонаблюдение с доступом для родителей.

Предусматривается постоянный мониторинг и оценка качества получаемых детьми услуг. Цель – обеспечить эффективность и прозрачность реализации программы.