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Новая ежемесячная выплата в размере 24 тысяч гривен: в Украине стартовал экспериментальный проект

Карел Тетяна22.07.2025

В Украине приступили к экспериментальному проекту поддержки детей с инвалидностью. В течение двух лет родители смогут получать ежемесячную выплату в размере 24 000 гривен на каждого ребенка.

Программа ориентирована на детей от шести лет, которые из-за состояния здоровья не могут посещать школу по дневной форме обучения.

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Кто может принять участие?

К участию допускаются дети с инвалидностью с уровнем поддержки не ниже четвертого (определяется Инклюзивно-ресурсным центром, ИРЦ). Чтобы присоединиться к программе, родителям нужно:

  1. Пройти оценку в ИРЦ.
  2. Получить заключение с указанным уровнем поддержки.
  3. Обратиться к местному социальному менеджеру для дальнейших действий.

Как работает проект?

  1. Продолжительность: 2 года.
  2. Финансирование: государственный бюджет.
  3. Организатор: Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью.
  4. Сумма выплаты: 24 000 грн/мес за ребенка.
  5. Мотивационные доплаты: возможные за активное участие в программе (например, регулярное посещение занятий).

Услуги предоставляются в комплексе – сочетают образовательные и социальные компоненты. Задача проекта – помочь детям не только в развитии, но и в включении в образовательную среду.

Роль общин в этой программе

Местная община должна обеспечить:

  1. Подачу заявки на участие.
  2. Выявление потребности у жителей.
  3. Обустройство соответствующего помещения (чаще всего на базе школы).
  4. Организацию транспортировки детей.
  5. Частичное софинансирование (коммунальные услуги, питание).
  6. Назначение общественного менеджера для координации проекта.

Представителем может быть юридическое или физическое лицо-предприниматель, которое:

  1. Внесена в соответствующие государственные реестры.
  2. Имеет в штате специалистов: социального работника, воспитателя, психолога, специалиста по физической реабилитации, социального работника.
  3. Обеспечивает технические условия, включая видеонаблюдение с доступом для родителей.

Предусматривается постоянный мониторинг и оценка качества получаемых детьми услуг. Цель – обеспечить эффективность и прозрачность реализации программы.

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Карел Тетяна22.07.2025
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