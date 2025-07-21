Нова щомісячна виплата у розмірі 24 тисячі гривень: в Україні стартував експериментальний проєкт

В Україні розпочали експериментальний проєкт підтримки дітей з інвалідністю. Протягом двох років батьки зможуть отримувати щомісячну виплату в розмірі 24 000 гривень на кожну дитину.

Програма орієнтована на дітей віком від шести років, які через стан здоров’я не можуть відвідувати школу за денною формою навчання.

Хто може взяти участь?

До участі допускаються діти з інвалідністю з рівнем підтримки не нижче четвертого (визначається Інклюзивно-ресурсним центром, ІРЦ). Щоб приєднатися до програми, батькам потрібно:

Пройти оцінку в ІРЦ. Отримати висновок із зазначеним рівнем підтримки. Звернутися до місцевого соціального менеджера для подальших дій.

Як працює проєкт?

Тривалість: 2 роки. Фінансування: державний бюджет. Організатор: Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. Сума виплати: 24 000 грн/міс за дитину. Мотиваційні доплати: можливі за активну участь у програмі (наприклад, регулярне відвідування занять).

Послуги надаються в комплексі — поєднують освітні та соціальні компоненти. Завдання проєкту — допомогти дітям не лише у розвитку, а й у включенні до освітнього середовища.

Роль громад у цій програмі

Місцева громада має забезпечити:

Подання заявки на участь. Виявлення потреби серед мешканців. Облаштування відповідного приміщення (найчастіше на базі школи). Організацію транспортування дітей. Часткове співфінансування (комунальні послуги, харчування). Призначення соціального менеджера для координації проєкту.

Надавачем може бути юридична або фізична особа-підприємець, яка:

Внесена до відповідних державних реєстрів. Має у штаті спеціалістів: соціального працівника, вихователя, психолога, фахівця з фізичної реабілітації, соціального робітника. Забезпечує технічні умови, включаючи відеоспостереження з доступом для батьків.

Передбачається постійний моніторинг та оцінка якості послуг, які отримують діти. Мета — забезпечити ефективність і прозорість реалізації програми.