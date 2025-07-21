Новые правила расчета больничных: что изменилось в 2025 году?

С июля 2025 г. в Украине действуют новые правила расчета больничных и декретных выплат. Правительство обновило подход к определению средней зарплаты, используемой для расчета этих выплат. Изменения закреплены постановлением Кабинета министров №837 и направлены на то, чтобы сделать систему социального обеспечения более прозрачной и справедливой.

Что изменилось в расчете больничных?

Важнейшее нововведение – исключение из расчета так называемых “нерабочих” месяцев. Если работник весь календарный месяц (с 1 по 31 число) не работал по уважительной причине, этот месяц не учитывается при исчислении средней зарплаты.

Например: если в течение всего месяца человек был в отпуске за свой счет, то этот период не принимают во внимание при начислении больничных. Даже если за это время насчитали премию, с которой уплатили ЕСВ, она тоже не учитывается.

Это правило фактически вернули – оно действовало с 2015 года, но утратило силу в январе 2023-го.

Отдельные правила для “Дия Сити” и добровольно застрахованных

Для работников и гиг-специалистов резидентов «Дия Сити» выплаты ограничиваются максимальной суммой, рассчитываемой по новой формуле:

Зарплата, с которой уплачен ЕСВ, делится на 30,44 (среднее количество дней в месяце), а затем умножается на количество дней нетрудоспособности.

Что касается добровольно застрахованных лиц, то раньше, если договор страхования действовал менее года, выплаты рассчитывали по всей сумме взносов, разделенной на 365 дней. Это существенно занижало размер пособия.

Теперь будут учитываться только те месяцы, когда договор реально действовал, что позволяет более точно рассчитать выплаты.

Как работает система больничных в Украине?

Больничные – это официальная помощь по временной нетрудоспособности. Выплачивается она, когда человек не может работать по болезни или травме.

Сумма зависит от стажа работника:

До 3 лет – 50% среднедневной зарплаты.

3–5 лет – 60%.

5–8 лет – 70%.

Более 8 лет – 100%.

Первые 5 дней оплачивает работодатель, а дальше Пенсионный фонд Украины.