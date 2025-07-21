Нові правила розрахунку лікарняних: що змінилося у 2025 році?

З липня 2025 року в Україні діють нові правила розрахунку лікарняних і декретних виплат. Уряд оновив підхід до визначення середньої зарплати, яка використовується для розрахунку цих виплат. Зміни закріплені постановою Кабінету міністрів №837 і спрямовані на те, щоб зробити систему соціального забезпечення прозорішою та справедливішою.

Що змінилося в розрахунку лікарняних?

Найважливіше нововведення — виключення з розрахунку так званих “неробочих” місяців. Якщо працівник весь календарний місяць (з 1 до 31 числа) не працював із поважної причини, цей місяць не враховується при обчисленні середньої зарплати.

Наприклад: якщо протягом усього місяця людина була у відпустці за власний рахунок, то цей період не беруть до уваги при нарахуванні лікарняних. Навіть якщо за цей час нарахували премію, з якої сплатили ЄСВ — вона також не враховується.

Це правило фактично повернули — воно діяло з 2015 року, але втратило чинність у січні 2023-го.

Окремі правила для “Дія Сіті” та добровільно застрахованих

Для працівників і гіг-спеціалістів резидентів «Дія Сіті» виплати обмежуються максимальною сумою, яка розраховується за новою формулою:

Зарплата, з якої сплачено ЄСВ, ділиться на 30,44 (середня кількість днів у місяці), а потім множиться на кількість днів непрацездатності.

Щодо добровільно застрахованих осіб, то раніше, якщо договір страхування діяв менше року, виплати розраховували з усієї суми внесків, поділеної на 365 днів. Це суттєво занижувало розмір допомоги.

Тепер враховуватимуть тільки ті місяці, коли договір реально діяв, що дозволяє більш точно розрахувати виплати.

Як працює система лікарняних в Україні?

Лікарняні — це офіційна допомога по тимчасовій непрацездатності. Виплачується вона, коли людина не може працювати через хворобу або травму.

Сума залежить від стажу працівника:

До 3 років — 50% середньоденної зарплати.

3–5 років — 60%.

5–8 років — 70%.

Понад 8 років — 100%.

Перші 5 днів оплачує роботодавець, а далі — Пенсійний фонд України.