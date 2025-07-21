Удалили важное сообщение в Viber? Вот как вернуть его за секунді
Мессенджеры стали неотъемлемой частью нашего общения. Но что делать, если случайно исчезло важное сообщение в Viber? Не волнуйтесь! Если у вас есть резервная копия, вы можете легко вернуть утраченную информацию. Рассказываем, как это сделать, шаг за шагом.
Резервное копирование: ваш «страховой полис» для сообщений
Самое первое правило, которое спасет вас от паники в случае удаления сообщений — это регулярное создание резервных копий. Без них, к сожалению, восстановить потерянные чаты будет невозможно.
Как сделать резервную копию в Viber (для Android):
- Откройте приложение Viber.
- Перейдите в нужный вам чат.
- Нажмите три точки в правом верхнем углу экрана.
- Выберите пункт «Настройки чата».
- Выберите «Резервное копирование».
- Установите, как часто вы хотите делать копии: ежедневно, еженедельно или ежемесячно.
Как сделать резервную копию в Viber (для iPhone):
- Откройте приложение Viber.
- Зайдите в нужный чат.
- Нажмите и удерживайте любое сообщение в чате.
- Выберите опцию «Еще».
- Затем выберите «Сделать резервную копию чата».
Регулярное копирование сохранит ваши переписки, фото и видео, чтобы вы всегда имели к ним доступ.
Восстановление сообщений: простой путь к вашим чатам
Если у вас уже есть резервная копия, процесс восстановления удаленных сообщений является чрезвычайно простым и быстрым. Итак, как восстановить удаленные сообщения (для Android и iPhone):
- Откройте приложение Viber.
- Откройте тот же чат, где вы удалили сообщение.
- Прокрутите чат вверх. Viber автоматически начнет загружать более старые сообщения, которые были сохранены в вашей резервной копии.
- Найдите нужное сообщение среди загруженных.
Этот метод работает только в том случае, если сообщение было удалено после того, как вы создали резервную копию, которая его содержит. Если же сообщение было удалено до создания последней копии, восстановить его, к сожалению, не удастся. Поэтому регулярное резервное копирование — ваша лучшая защита!