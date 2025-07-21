Удалили важное сообщение в Viber? Вот как вернуть его за секунді

Мессенджеры стали неотъемлемой частью нашего общения. Но что делать, если случайно исчезло важное сообщение в Viber? Не волнуйтесь! Если у вас есть резервная копия, вы можете легко вернуть утраченную информацию. Рассказываем, как это сделать, шаг за шагом.

Резервное копирование: ваш «страховой полис» для сообщений

Самое первое правило, которое спасет вас от паники в случае удаления сообщений — это регулярное создание резервных копий. Без них, к сожалению, восстановить потерянные чаты будет невозможно.

Как сделать резервную копию в Viber (для Android):

Откройте приложение Viber. Перейдите в нужный вам чат. Нажмите три точки в правом верхнем углу экрана. Выберите пункт «Настройки чата». Выберите «Резервное копирование». Установите, как часто вы хотите делать копии: ежедневно, еженедельно или ежемесячно.

Как сделать резервную копию в Viber (для iPhone):

Откройте приложение Viber. Зайдите в нужный чат. Нажмите и удерживайте любое сообщение в чате. Выберите опцию «Еще». Затем выберите «Сделать резервную копию чата».

Регулярное копирование сохранит ваши переписки, фото и видео, чтобы вы всегда имели к ним доступ.

Восстановление сообщений: простой путь к вашим чатам

Если у вас уже есть резервная копия, процесс восстановления удаленных сообщений является чрезвычайно простым и быстрым. Итак, как восстановить удаленные сообщения (для Android и iPhone):

Откройте приложение Viber. Откройте тот же чат, где вы удалили сообщение. Прокрутите чат вверх. Viber автоматически начнет загружать более старые сообщения, которые были сохранены в вашей резервной копии. Найдите нужное сообщение среди загруженных.

Этот метод работает только в том случае, если сообщение было удалено после того, как вы создали резервную копию, которая его содержит. Если же сообщение было удалено до создания последней копии, восстановить его, к сожалению, не удастся. Поэтому регулярное резервное копирование — ваша лучшая защита!