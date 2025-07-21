Видалили важливе повідомлення у Viber? Ось як повернути його за секунди
Месенджери стали невід’ємною частиною нашого спілкування. Але що робити, якщо випадково зникло важливе повідомлення у Viber? Не хвилюйтесь! Якщо у вас є резервна копія, ви можете легко повернути втрачену інформацію. Розповідаємо, як це зробити, крок за кроком!
Резервне копіювання: ваш “страховий поліс” для повідомлень
Найперше правило, яке врятує вас від паніки у разі видалення повідомлень — це регулярне створення резервних копій. Без них, на жаль, відновити втрачені чати буде неможливо.
Як зробити резервну копію у Viber (для Android):
- Відкрийте додаток Viber.
- Перейдіть у потрібний вам чат.
- Натисніть три крапки у правому верхньому куті екрана.
- Оберіть пункт “Налаштування чату”.
- Виберіть “Резервне копіювання”.
- Встановіть, як часто ви хочете робити копії: щодня, щотижня або щомісяця.
Як зробити резервну копію у Viber (для iPhone):
- Відкрийте додаток Viber.
- Зайдіть у потрібний чат.
- Натисніть і утримуйте будь-яке повідомлення в чаті.
- Виберіть опцію “Більше”.
- Потім оберіть “Зробити резервну копію чату”.
Регулярне копіювання збереже ваші листування, фото та відео, щоб ви завжди мали до них доступ.
Відновлення повідомлень: простий шлях до ваших чатів
Якщо у вас вже є резервна копія, процес відновлення видалених повідомлень є надзвичайно простим і швидким. Отож, як відновити видалені повідомлення (для Android та iPhone):
- Відкрийте додаток Viber.
- Відкрийте той самий чат, де ви видалили повідомлення.
- Прокрутіть чат вгору. Viber автоматично почне підвантажувати старіші повідомлення, які були збережені у вашій резервній копії.
- Знайдіть потрібне повідомлення серед підвантажених.
Цей метод працює лише у тому випадку, якщо повідомлення було видалено після того, як ви створили резервну копію, яка його містить. Якщо ж повідомлення було видалено до створення останньої копії, відновити його, на жаль, не вдасться. Тому регулярне резервне копіювання — ваш найкращий захист!