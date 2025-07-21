Видалили важливе повідомлення у Viber? Ось як повернути його за секунди 

Месенджери стали невід’ємною частиною нашого спілкування. Але що робити, якщо випадково зникло важливе повідомлення у Viber? Не хвилюйтесь! Якщо у вас є резервна копія, ви можете легко повернути втрачену інформацію. Розповідаємо, як це зробити, крок за кроком!

Резервне копіювання: ваш “страховий поліс” для повідомлень

Найперше правило, яке врятує вас від паніки у разі видалення повідомлень — це регулярне створення резервних копій. Без них, на жаль, відновити втрачені чати буде неможливо.

Як зробити резервну копію у Viber (для Android):

Відкрийте додаток Viber. Перейдіть у потрібний вам чат. Натисніть три крапки у правому верхньому куті екрана. Оберіть пункт “Налаштування чату”. Виберіть “Резервне копіювання”. Встановіть, як часто ви хочете робити копії: щодня, щотижня або щомісяця.

Як зробити резервну копію у Viber (для iPhone):

Відкрийте додаток Viber. Зайдіть у потрібний чат. Натисніть і утримуйте будь-яке повідомлення в чаті. Виберіть опцію “Більше”. Потім оберіть “Зробити резервну копію чату”.

Регулярне копіювання збереже ваші листування, фото та відео, щоб ви завжди мали до них доступ.

Відновлення повідомлень: простий шлях до ваших чатів

Якщо у вас вже є резервна копія, процес відновлення видалених повідомлень є надзвичайно простим і швидким. Отож, як відновити видалені повідомлення (для Android та iPhone):

Відкрийте додаток Viber. Відкрийте той самий чат, де ви видалили повідомлення. Прокрутіть чат вгору. Viber автоматично почне підвантажувати старіші повідомлення, які були збережені у вашій резервній копії. Знайдіть потрібне повідомлення серед підвантажених.

Цей метод працює лише у тому випадку, якщо повідомлення було видалено після того, як ви створили резервну копію, яка його містить. Якщо ж повідомлення було видалено до створення останньої копії, відновити його, на жаль, не вдасться. Тому регулярне резервне копіювання — ваш найкращий захист!