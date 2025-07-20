Пора готовиться: с 1 августа все владельцы карт почувствуют это нововведение

Уже с 1 августа 2025 года в Украине запускается настоящий прорыв в сфере финансов – система открытого банкинга. Это важное нововведение, которое кардинально упростит управление деньгами для всех владельцев банковских карт, независимо от того, это ПриватБанк, Ощадбанк, monobank или другие финансовые учреждения. Готовьтесь к удобству, о котором вы могли только мечтать!

Открытый банкинг: как это будет работать и для кого

Основная идея открытого банкинга – это возможность объединить несколько ваших банковских счетов в единую, прозрачную систему для максимально удобных расчетов.

Единый баланс – без лишних переводов. Главная фишка заключается в том, что теперь, если на одной карте не хватает средств для оплаты, система автоматически «докинет» необходимую сумму с другой вашей карты. Все это, конечно, будет работать только с вашего предварительного согласия. Больше не нужно будет делать множество переводов между своими счетами!

Ваш контроль – превыше всего. В мобильных приложениях банков появится совершенно новая функция – «оплата с объединенного баланса». Вы сможете самостоятельно выбирать, какие именно карты подключить к этой системе, устанавливать лимиты на списание и даже задавать приоритетный порядок, с каких счетов будут списываться средства. Оплата будет проходить как единая транзакция, но деньги будут списываться с тех счетов, где есть достаточно средств.

Преимущества для клиентов. Это нововведение не только позволит избежать лишних переводов, но и даст вам больше контроля над собственными финансами, сделает условия расчетов максимально прозрачными.

Важные нюансы и безопасность ваших средств

Хотя открытый банкинг обещает значительные преимущества, стоит учитывать некоторые аспекты его внедрения и, что самое важное, вопросы безопасности.

Поэтапное внедрение. Важно понимать, что внедрение открытого банкинга будет поэтапным. Это означает, что не все банки смогут сразу предложить эту услугу с 1 августа, поскольку им потребуется определенное время на подготовку необходимой инфраструктуры и программного обеспечения.

Абсолютная безопасность и ваше согласие. Нацбанк и финансовые учреждения подчеркивают: никакие операции по объединению счетов или списанию средств не будут осуществляться без вашего явного и четкого согласия. Никакого автоматического «сбора» денег без разрешения клиента не будет – это ключевой принцип работы открытого банкинга, который гарантирует безопасность ваших финансов.

Таким образом, открытый банкинг с 1 августа 2025 года станет чрезвычайно удобным и инновационным инструментом для более комфортного управления несколькими банковскими счетами в Украине. Он обещает сделать ежедневные финансовые операции проще и быстрее.