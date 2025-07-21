Інсайдер назвав ключову характеристику Redmi Turbo 5

Техноблогер Йогеш Брар з посиланням на джерела в галузі опублікував невеликий звіт, присвячений смартфону Redmi Turbo 5, що готується до випуску, і новій стратегії бренду щодо вибору чіпів для своїх пристроїв. Заодно стало відомо, під якою назвою гаджет буде представлений на міжнародному ринку.

За словами інформатора, Redmi Turbo 5 буде побудований на базі мобільної платформи MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Цим же чіпом можуть оснастити POCO X8 Pro — глобальну версію смартфона. Про подібний ребрендинг можна зробити висновок по Redmi Turbo 4 + POCO X7 Pro.

Крім того, інсайдер повідомив, що бренд планує «великий перехід» з процесорів Qualcomm Snapdragon на альтернативні рішення, проте подробиць не навів. Раніше Digital Chat Station розповів, що Redmi Turbo 5 оснастять корпусом з металевою рамкою і 6,6-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1,5K. Дата анонсу і ціна смартфона як і раніше невідомі.