З американського B-2 вперше запустили ракету, яка здатна долетіти з США до Росії

Американський стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit вперше успішно випустив ракету AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER), про яку раніше заявлялося , що вона здатна “дістати” до Сибіру. Про це з посиланням на компанію Northrop Grumman повідомляє The Drive.





Випробування, що проводяться в рамках зусиль модернізації літака, відбулися в грудні 2021 року, проте про це стало відомо тільки зараз. Зазначається, що в перспективі літак отримає новий комплекс наведення, призначений для використання разом із ядерною бомбою B61-12, та покращену систему криптографічного захисту для систем зв’язку.

У Northrop Grumman AGM-158B JASSM-ER називають “першою ракетою-невидимкою великої дальності для B-2”. Зазначається, що досі літак мав ракети AGM-158A JASSM дальністю 400 кілометрів, тоді як AGM-158B JASSM-ER завдяки збільшеному запасу палива та новому двигуну літають на відстань до 980 кілометрів.

“JASSM-ER ще більше підвищує здатність B-2 вражати будь-яку мету в будь-якому місці”, – йдеться в прес-релізі Northrop Grumman.