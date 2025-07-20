Пора готуватися: з 1 серпня всі власники карток відчують це нововведення

Вже з 1 серпня 2025 року в Україні запускається справжній прорив у сфері фінансів – система відкритого банкінгу. Це важливе нововведення, що кардинально спростить управління грошима для всіх власників банківських карток, незалежно від того, чи це ПриватБанк, Ощадбанк, monobank чи інші фінансові установи. Готуйтеся до зручності, про яку ви могли тільки мріяти!

Відкритий банкінг: як це працюватиме та для кого

Основна ідея відкритого банкінгу – це можливість об’єднати кілька ваших банківських рахунків в єдину, прозору систему для максимально зручних розрахунків.

Єдиний баланс – без зайвих переказів. Головна фішка полягає в тому, що тепер, якщо на одній картці не вистачає коштів для оплати, система автоматично “докине” необхідну суму з іншої вашої картки. Усе це, звісно, працюватиме лише за вашою попередньою згодою. Більше не потрібно буде робити безліч переказів між своїми рахунками!

Ваш контроль – понад усе. У мобільних додатках банків з’явиться абсолютно нова функція – “оплата з об’єднаного балансу”. Ви зможете самостійно вибирати, які саме картки підключити до цієї системи, встановлювати ліміти на списання та навіть задавати пріоритетний порядок, з яких рахунків списуватимуться кошти. Оплата проходитиме як єдина транзакція, але гроші списуватимуться з тих рахунків, де є достатньо коштів.

Переваги для клієнтів. Це нововведення не лише дозволить уникнути зайвих переказів, а й дасть вам більше контролю над власними фінансами, зробить умови розрахунків максимально прозорими.

Важливі нюанси та безпека ваших коштів

Хоча відкритий банкінг обіцяє значні переваги, варто враховувати деякі аспекти його впровадження та, що найважливіше, питання безпеки.

Поетапне впровадження. Важливо розуміти, що впровадження відкритого банкінгу буде поетапним. Це означає, що не всі банки матимуть змогу одразу запропонувати цю послугу з 1 серпня, оскільки їм буде потрібен певний час на підготовку необхідної інфраструктури та програмного забезпечення.

Абсолютна безпека та ваша згода. Нацбанк та фінансові установи наголошують: жодні операції з об’єднання рахунків чи списання коштів не будуть здійснюватися без вашої явної та чіткої згоди. Жодного автоматичного “збору” грошей без дозволу клієнта не буде – це ключовий принцип роботи відкритого банкінгу, що гарантує безпеку ваших фінансів.

Таким чином, відкритий банкінг з 1 серпня 2025 року стане надзвичайно зручним та інноваційним інструментом для більш комфортного управління кількома банківськими рахунками в Україні. Він обіцяє зробити щоденні фінансові операції простішими та швидшими.