Не выбрасывайте: почему квитанции за свет и газ нужно хранить годами

Вы привыкли выбрасывать старые квитанции за коммунальные услуги? А зря! Юристы настоятельно советуют украинцам хранить чеки за оплату света, газа, воды и других услуг в течение 5 лет. Это не просто рекомендация, а жизненно важный шаг, который может спасти вас от головной боли в случае споров с поставщиками.

Ваша безопасность: зачем хранить квитанции так долго?

Даже в эпоху цифровых платежей бумажные или электронные квитанции остаются вашим надежным доказательством оплаты.

Почему 5 лет, а не 3? Несмотря на то, что общий исковой срок в подобных спорах составляет 3 года с момента возникновения проблемной ситуации, юристы советуют перестраховаться. Поставщики услуг могут затягивать рассмотрение дела, а четкие сроки хранения квитанций в нормативных актах не указаны. Поэтому 5 лет – это оптимальный срок для вашего спокойствия.

Электронные квитанции тоже действительны! Если вы оплачивали услуги через банк и получили электронные квитанции, они также будут иметь юридическую силу в суде. Однако, в случае возникновения споров, лучше обратиться в банк за выписками и получить их в распечатанном виде. Это придаст вашим доказательствам дополнительный вес.

Когда квитанции станут вашим «спасательным кругом»: В случае сбоев в системе хранения данных поставщика, когда информация о вашей оплате утеряна или восстановлена некорректно. При изменении тарифов или других обстоятельствах, вызвавших путаницу в платежах и начислениях. Если возникла ошибка со стороны сотрудников компаний-поставщиков коммунальных услуг.



Тарифы на свет: чего ждать в ближайшие месяцы

Помимо советов по хранению квитанций, важно знать актуальную информацию о тарифах на коммунальные услуги. В Украине сейчас действует тариф на электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт*ч. Этот тариф будет оставаться неизменным как минимум до 31 октября 2025 года. Кабинет Министров принял решение о продлении фиксированного тарифа, что закреплено постановлением № 480 от 29.04.2025. Это означает, что в августе, сентябре и октябре стоимость электроэнергии для населения не изменится.

Напомним, украинцам-потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного) также рекомендуют установить сигнализатор газа. Это устройство обеспечивает постоянный контроль качества воздуха и является важным для безопасности, особенно в домах, где работают газовые плиты, ведь риск утечки газа всегда существует.