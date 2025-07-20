Не викидайте: чому квитанції за світло та газ потрібно зберігати рокам

Ви звикли викидати старі квитанції за комунальні послуги? А дарма! Юристи наполегливо радять українцям зберігати чеки за оплату світла, газу, води та інших послуг протягом 5 років. Це не просто рекомендація, а життєво важливий крок, який може врятувати вас від головного болю у разі суперечок з постачальниками.

Ваша безпека: навіщо зберігати квитанції так довго?

Навіть в епоху цифрових платежів паперові чи електронні квитанції залишаються вашим надійним доказом оплати.

Чому 5 років, а не 3? Попри те, що загальна позовна давність у подібних суперечках становить 3 роки з моменту виникнення проблемної ситуації, юристи радять перестрахуватися. Постачальники послуг можуть затягувати розгляд справи, а чіткі терміни зберігання квитанцій у нормативних актах не вказані. Тому 5 років – це оптимальний термін для вашого спокою.

Електронні квитанції теж дійсВи звикли викидати старі квитанції за комунальні послуги? А дарма! Юристи наполегливо радять українцям зберігати чеки за оплату світла, газу, води та інших послуг протягом 5 років. Це не просто рекомендація, а життєво важливий крок, який може врятувати вас від головного болю у разі суперечок з постачальниками.ні! Якщо ви оплачували послуги через банк і отримали електронні квитанції, вони також матимуть юридичну силу в суді. Однак, у разі виникнення суперечок, краще звернутися до банку за виписками та отримати їх у роздрукованому вигляді. Це надасть вашим доказам додаткової ваги.

Коли квитанції стануть вашим “рятувальним кругом”: У разі збоїв у системі зберігання даних постачальника, коли інформація про вашу оплату загублена або відновлена некоректно. При зміні тарифів або інших обставин, що спричинили плутанину в платежах та нарахуваннях. Якщо виникла помилка з боку співробітників компаній-постачальників комунальних послуг.



Тарифи на світло: що чекати у найближчі місяці

Окрім порад щодо зберігання квитанцій, важливо знати актуальну інформацію про тарифи на комунальні послуги. В Україні нині діє тариф на електроенергію 4,32 грн за 1 кВт*год. Цей тариф залишатиметься незмінним щонайменше до 31 жовтня 2025 року. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про подовження фіксованого тарифу, що закріплено постановою № 480 від 29.04.2025. Це означає, що у серпні, вересні та жовтні вартість електроенергії для населення не зміниться.

Нагадаємо, українцям-споживачам газу (як трубопровідного, так і балонного) також рекомендують встановити сигналізатор газу. Цей пристрій забезпечує постійний контроль якості повітря та є важливим для безпеки, особливо в будинках, де працюють газові плити, адже ризик витоку газу завжди існує.