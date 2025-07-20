Нацбанк «заморозил» копейки: какие монеты изымают из обращения и сколько у вас времени, чтобы их обменять?
Национальный банк Украины (НБУ) активно выводит из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Это часть стратегии по оптимизации номинального ряда, которая имеет целью упростить наличные расчеты и повысить защиту денег. Если у вас есть такие копейки, поспешите их обменять – время ограничено!
Какие копейки изымают и как их обменять
Решение НБУ касается нескольких самых мелких номиналов монет, которые уже давно не используются в повседневных расчетах.
По словам представителей НБУ, изъятие 1,2, 5 и 25 копеек является частью «комплексного решения по оптимизации номинального ряда». Это направлено на повышение защиты и качества денег, а также на упрощение наличных расчетов. Эти номиналы уже длительное время не принимаются при расчетах за товары и услуги, фактически они уже выведены из обращения.
Как и где обменять копейки:
- Обмен осуществляется бесплатно.
- Монеты обмениваются на другие номиналы, находящиеся в обращении, в суммах, кратных 10 копейкам (например, вы можете обменять 50 копеек на одну монету номиналом 50 копеек или две по 25 копеек).
- Обмен можно осуществить в подразделениях Национального банка и в отдельных банках. Полный список таких банков доступен по ссылке на сайт
Украинцы могут обменять такие копейки до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения. Не откладывайте это на последний момент!
Будущее разменных монет: исчезнут ли 50 копеек?
Национальный банк не только выводит из обращения старые монеты, но и рассматривает изменения для существующих номиналов.
- Судьба 50 копеек. Глава НБУ Андрей Пышный сообщил о намерении НБУ отчеканить следующий тираж 50-копеечных монет под новым названием – «шаги». Однако для этого необходима поддержка народных депутатов в вопросе переименования украинской разменной монеты. «Мы в шаге от того момента, когда эту идею, время которой пришло, наконец, нельзя будет остановить», – отметил он.
- Историческая справедливость и дерусификация. В Нацбанке пояснили, что инициируют переименование монет для восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождения национальных традиций в денежном обращении Украины.
- Дизайн новых «шагов». Дизайн 50 «шагов» пока еще не готов, но его начнут разрабатывать сразу после принятия Верховной Радой решения о переименовании монет.
Следите за новостями от НБУ, чтобы быть в курсе изменений в денежном обращении и вовремя обменять монеты, которые выходят из обращения.