Нацбанк “заморозив” копійки: які монети вилучають з обігу та скільки у вас часу, щоб їх обміняти?

Національний банк України (НБУ) активно виводить з обігу монети, випущені до 2003 року. Це частина стратегії з оптимізації номінального ряду, яка має на меті спростити готівкові розрахунки та підвищити захист грошей. Якщо у вас є такі копійки, поспішіть їх обміняти – час обмежений!

Які копійки вилучають та як їх обміняти

Рішення НБУ стосується кількох найменших номіналів монет, які вже давно не використовуються в щоденних розрахунках.

За словами представників НБУ, виведення 1,2, 5 та 25 копійок є частиною “комплексного рішення з оптимізації номінального ряду”. Це спрямовано на підвищення захисту та якості грошей, а також на спрощення готівкових розрахунків. Ці номінали вже тривалий час не приймаються під час розрахунків за товари та послуги, фактично вони вже виведені з обігу.

Як та де обміняти копійки:

Обмін здійснюється безкоштовно.

Монети обмінюються на інші номінали, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам (наприклад, ви можете обміняти 50 копійок на одну монету номіналом 50 копійок або дві по 25 копійок).

Обмін можна здійснити у підрозділах Національного банку та в окремих банках. Повний список таких банків доступний за посиланням на сайт

Українці можуть обміняти такі копійки до закінчення воєнного стану та протягом ще трьох місяців після його припинення. Не відкладайте це на останній момент!

Майбутнє розмінних монет: чи зникнуть 50 копійок?

Національний банк не тільки виводить з обігу старі монети, але й розглядає зміни для існуючих номіналів.

Доля 50 копійок. Голова НБУ Андрій Пишний повідомив про намір НБУ викарбувати наступний тираж 50-копійкових монет під новою назвою – “шаги”. Проте для цього необхідна підтримка народних депутатів у питанні перейменування української розмінної монети. “Ми за крок до того моменту, коли цю ідею, час якої настав, нарешті не можна буде зупинити”, – зазначив він.

Історична справедливість та дерусифікація. У Нацбанку пояснили, що ініціюють перейменування монет для відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу України.

Дизайн нових “шагів”. Дизайн 50 “шагів” наразі ще не готовий, але його почнуть розробляти одразу після ухвалення Верховною Радою рішення про перейменування монет.

Слідкуйте за новинами від НБУ, щоб бути в курсі змін у грошовому обігу та вчасно обміняти монети, що виходять з обігу.