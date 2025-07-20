Работа в Украине после войны: ТОП-10 профессий, которые станут самыми востребованными

После окончания войны в Украине начнется масштабное восстановление, которое полностью изменит рынок труда. Миллионы украинцев будут искать новые возможности, и важно знать, какие специалисты будут на вес золота. Служба занятости Украины уже назвала самые востребованные профессии, которые станут основой для восстановления страны. Готовьтесь к переменам!

Дефицит кадров: кто будет строить новую Украину?

Восстановление инфраструктуры, оказание помощи населению и укрепление государства — вот основные драйверы спроса на рынке труда после войны. Департамент анализа рынка труда Службы занятости Украины определил 10 ключевых сфер, где потребность в специалистах будет самой высокой:

Военные. Даже после завершения боевых действий Украина будет нуждаться в сильной и профессиональной армии. Ожидается повышение требований к кандидатам, увеличится продолжительность и глубина обучения, а сама служба станет более профессиональной. Особое внимание государство будет уделять подготовке офицеров, инструкторов и специалистов технических подразделений.

Медицинские работники. Система здравоохранения будет работать в чрезвычайно сложных условиях. Прогнозируется особенно высокий спрос на хирургов, кардиологов, реабилитологов, физиотерапевтов и специалистов по лечебному массажу. Эти специалисты будут помогать раненым военным, гражданскому населению и людям с посттравматическими расстройствами.

Строители. Масштабное восстановление инфраструктуры страны невозможно без квалифицированных работников строительного сектора. Сварщики, каменщики, слесари, плотники, штукатуры, сантехники, столяры и другие мастера ручного труда станут ключевыми фигурами в процессе реконструкции городов, сел и промышленных объектов.

Энергетики. Из-за многочисленных обстрелов критической инфраструктуры энергетическая система Украины пострадала чрезвычайно сильно. На рынке труда ожидается острая потребность в инженерах, электромонтерах, конструкторах, разработчиках, технологах, метеоэнергетиках и других специалистах, способных восстановить и модернизировать энергетический комплекс государства.

Правоохранители. На освобожденных территориях и в регионах, наиболее пострадавших от войны, важно обеспечить порядок и соблюдение законности. Будет расти потребность в полицейских, прокурорах, судьях, сотрудниках службы безопасности и антикоррупционных структурах.

Программисты. С развитием цифровой экономики и потребностью в защите данных, ИТ-сфера останется чрезвычайно перспективной. Особенно будут цениться специалисты в области кибербезопасности, разработки программного обеспечения, аналитики данных и искусственного интеллекта.

Специалисты оборонной промышленности. Укрепление обороноспособности страны потребует расширения собственного производства военной техники и оборудования. Высоким будет спрос на инженеров, технологов, экономистов, конструкторов и ученых.

Специалисты транспортной отрасли. Новые логистические маршруты станут важными каналами для поставки материалов. Поэтому специалисты транспортной отрасли — водители, железнодорожники, логисты, диспетчеры, экспедиторы — будут крайне необходимы.

Психологи. Ментальное здоровье украинцев после войны станет одной из главных социальных проблем. Тысячи людей будут нуждаться в профессиональной помощи. Квалифицированные психологи, психотерапевты и психиатры будут иметь огромную нагрузку.

Педагоги. Мастера производственного обучения, социальные педагоги, преподаватели и методисты будут играть ключевую роль в подготовке кадров для новой Украины. Страна будет нуждаться в специалистах, способных быстро и качественно обучить других актуальным профессиям.

Новые тенденции на рынке труда: женщины на «мужских» должностях

Война уже вносит значительные коррективы в структуру рынка труда. Из-за риска мобилизации и дефицита кадров украинские работодатели все чаще ищут женщин на традиционно «мужские» должности. Доля женщин-кандидатов на такие вакансии, как водители, монтажницы, трактористки, сварщицы, выросла с 5% до более 15% всего за год, и этот тренд набирает обороты. Это свидетельствует о глубоких изменениях в спросе и предложении на рынке труда, что будет формировать новую реальность для украинцев.