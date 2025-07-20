Робота в Україні після війни: ТОП-10 професій, які стануть найзатребуванішими

Після закінчення війни в Україні розпочнеться масштабна відбудова, яка повністю змінить ринок праці. Мільйони українців шукатимуть нові можливості, і важливо знати, які фахівці будуть на вагу золота. Служба зайнятості України вже назвала найбільш затребувані професії, що стануть основою для відновлення країни. Готуйтеся до змін!

Дефіцит кадрів: хто будуватиме нову Україну?

Відновлення інфраструктури, надання допомоги населенню та зміцнення держави — ось основні драйвери попиту на ринку праці після війни. Департамент аналізу ринку праці Служби зайнятості України окреслив 10 ключових сфер, де потреба у фахівцях буде найвищою:

Військові. Навіть після завершення бойових дій Україна потребуватиме сильної та професійної армії. Очікується підвищення вимог до кандидатів, зросте тривалість та глибина навчання, а сама служба стане професійнішою. Особливу увагу держава приділятиме підготовці офіцерів, інструкторів і фахівців технічних підрозділів.

Медичні працівники. Система охорони здоров’я працюватиме у надзвичайно складних умовах. Прогнозується особливо високий попит на хірургів, кардіологів, реабілітологів, фізіотерапевтів і спеціалістів з лікувального масажу. Ці фахівці допомагатимуть пораненим військовим, цивільному населенню та людям із посттравматичними розладами.

Будівельники. Масштабне відновлення інфраструктури країни неможливе без кваліфікованих працівників будівельного сектору. Зварювальники, муляри, слюсарі, теслі, штукатури, сантехніки, столяри та інші майстри ручної праці стануть ключовими фігурами у процесі реконструкції міст, сіл і промислових об’єктів.

Енергетики. Через численні обстріли критичної інфраструктури, енергетична система України постраждала надзвичайно сильно. На ринку праці очікується гостра потреба в інженерах, електромонтерах, конструкторах, розробниках, технологах, метеоенергетиках та інших фахівцях, здатних відновити та модернізувати енергетичний комплекс держави.

Правоохоронці. На звільнених територіях та в регіонах, які найбільше постраждали від війни, важливо забезпечити порядок і дотримання законності. Зростатиме потреба в поліцейських, прокурорах, суддях, співробітниках служби безпеки та антикорупційних структурах.

Програмісти. Із розвитком цифрової економіки та потребою у захисті даних, ІТ-сфера залишиться надзвичайно перспективною. Особливо цінуватимуться фахівці у галузях кібербезпеки, розробки програмного забезпечення, аналітики даних та штучного інтелекту.

Спеціалісти оборонної промисловості. Зміцнення обороноздатності країни вимагатиме розширення власного виробництва військової техніки та обладнання. Високим буде попит на інженерів, технологів, економістів, конструкторів і науковців.

Спеціалісти транспортної галузі. Нові логістичні маршрути стануть важливими каналами для постачання матеріалів. Тому фахівці транспортної галузі — водії, залізничники, логісти, диспетчери, експедитори — будуть вкрай необхідними.

Психологи. Ментальне здоров’я українців після війни стане однією з головних соціальних проблем. Тисячі людей потребуватимуть професійної допомоги. Кваліфіковані психологи, психотерапевти та психіатри матимуть величезне навантаження.

Освітяни. Майстри виробничого навчання, соціальні педагоги, викладачі та методисти відіграватимуть ключову роль у підготовці кадрів для нової України. Країна потребуватиме фахівців, які здатні швидко та якісно навчити інших актуальним професіям.

Нові тенденції на ринку праці: жінки на “чоловічих” посадах

Війна вже вносить значні корективи в структуру ринку праці. Через ризик мобілізації та дефіцит кадрів українські роботодавці дедалі частіше шукають жінок на традиційно “чоловічі” посади. Частка жінок-кандидаток на такі вакансії, як водійки, монтажниці, трактористки, зварювальниці, зросла з 5% до понад 15% лише за рік, і цей тренд набирає обертів. Це свідчить про глибокі зміни у попиті та пропозиції на ринку праці, що формуватиме нову реальність для українців.