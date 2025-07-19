От «Киевстар», Vodafone и lifecell массово убегают абоненты: кто стал главным «неудачником» июня

В июне 2025 года около 20 тысяч украинских абонентов воспользовались популярной сейчас услугой переноса номера. Чаще украинцы отказывались от сервиса одного из крупнейших операторов Украины «Киевстар», приходя на обслуживание к менее популярному lifecell. Преимущественно это связано с доступностью услуг молодого оператора Украины, который за последние полгода еще ни разу не повысил свои тарифы.

Какие потери понесли «Киевстар», Vodafone и lifecell?

Согласно данным Государственного регулятора в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи, лидером по количеству утраченных абонентов в июне стал “Киевстар”. От услуг компании отказалось 8350 клиентов. В то же время от Vodafone пошло 7611 абонентов, то есть немногим меньше. Количество абонентов lifecell уменьшилось лишь на 4352 пользователя.

К какому оператору сбежало большинство абонентов?

Чаще украинцы отказывались от услуг «Киевстар» и Vodafone в пользу наименее многочисленного оператора Украины lifecell. В июне в lifecell свои номера перенесли 11 856 абонентов. Для сравнения, в «Киевстар» за то же время пришли 4331 клиентов других операторов, а в Vodafone – 4225 беглецов.

Вероятнее всего, их привлекли низкие цены и стабильность тарифной политики этого мобильного оператора. Ведь пока Киевстар и Vodafone активно увеличивали стоимость своих тарифов, lifecell уже больше полугода не пересматривал ценовую политику.

Vodafone понял свою ошибку

На фоне массового перенесения номеров в Vodafone попытались изменить ситуацию в свою пользу. Недавно оператор объявил о запуске новых тарифов – FLEXX GO и FLEXX TOP. Эти предложения стали доступны абонентам 2 июля. Они созданы с мнением о современных потребностях пользователей, причем не только проживающих в Украине, а также оказавшихся за рубежом украинцев.

Так, пользователи FLEXX GO получают безлимитные звонки в сети, 500 мин на номера других операторов, безлимитный доступ к мобильным приложениям и 25 ГБ мобильного интернета на 4 недели. И все это всего за 320 грн.

Тариф FLEXX TOP предлагает все то же, но количество минут вне сети увеличено до 800 мин, а количество интернета – до 50 ГБ интернета. Стоит 4 недели использования такого пакета услуг 500 грн.