Від «Київстар», Vodafone та lifecell масово тікають абоненти: хто став головним «невдахою» червня

У червні 2025 року близько 20 тисяч українських абонентів скористалися популярною нині послугою перенесення номера. Найчастіше українці відмовлялися від сервісу одного з найбільших операторів України «Київстар», приходячи на обслуговування до менш популярного lifecell. Переважно це пов’язано із доступністю послуг наймолодшого оператора України, який за останні півроку ще жодного разу не підвищив свої тарифи.

Яких втрат зазнали «Київстар», Vodafone та lifecell?

Згідно з даними Державного регулятора у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та послуг поштового зв’язку, лідером за кількістю втрачених абонентів у червні став «Київстар». Від послуг компанії відмовилося 8350 клієнтів. Водночас від Vodafone пішло 7611 абонентів, тобто не набагато менше. Натомість кількість абонентів lifecell зменшилася лише на 4352 користувачі.

До якого оператора втекла більшість абонентів?

Найчастіше українці відмовлялися від послуг «Київстар» та Vodafone на користь найменш чисельного оператора України lifecell. У червні до lifecell свої номери перенесли 11 856 абонентів. Для порівняння, до «Київстар» за той самий час прийшло 4331 клієнтів інших операторів, а до Vodafone – 4225 втікачів.

Наймовірніше їх привабили низькі ціни та стабільність тарифної політики цього мобільного оператора. Адже поки Київстар та Vodafone активно збільшували вартість своїх тарифів, lifecell вже понад півроку не переглядав цінову політику.

Vodafone зрозумів свою помилку

На тлі масового перенесення номерів у Vodafone спробували змінити ситуацію на свою користь. Нещодавно оператор оголосив про запуск нових тарифів – FLEXX GO і FLEXX TOP. Ці пропозиції стали доступні абонентам 2 липня. Вони створені з думкою про сучасні потреби користувачів, причому не лише тих, що проживають в Україні, а також українців, що опинилися за кордоном.

Так, користувачі FLEXX GO отримують безлімітні дзвінки в мережі, 500 хв на номери інших операторів, безлімітний доступ до мобільних застосунків та 25 ГБ мобільного інтернету на 4 тичжні. І все це лише за 320 грн.

Тариф FLEXX TOP пропонує все те саме, але кількість хвилин поза мережею збільшена до 800 хв, а кількість інтернету – до 50 ГБ інтернету. Коштує 4 тижні користування таким пакетом послуг 500 грн.