В августе еще больше украинцев сможет получить отсрочку в «Резерв+»: кому будет доступна уникальная опция

В период с конца июля по начало августа приложение «Резерв+» в очередной раз расширит свой функционал. В частности, будет увеличен перечень лиц, которые смогут получить отсрочку онлайн. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Кто сможет получить отсрочку в «Резерв+»?

В число лиц, которым доступна отсрочка в приложении «Резерв+», добавили еще две категории граждан. А именно:

научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профессионального образования – при наличии данных о них в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

лица, имеющие жену или мужа с инвалидностью I/II группы – их статус должен подтверждаться данными Министерства социальной политики, Пенсионного фонда, а также Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Благодаря обновлению в «Резерв+» все военнообязанные украинцы, принадлежащие к данным категориям, смогут получить отсрочку без лишних хлопот. Им не придется стоять в длинных очередях и проходить ряд бюрократических процедур. Все можно будет сделать в считанные минуты даже не выходя из дома.

Кто следующий в очереди на онлайн-отсрочку?

Как отметила Екатерина Черногоренко, впоследствии получить отсрочку у «Резерв+» сможет еще одна категория граждан. Речь о семьях, имеющих детей с инвалидностью. Ведь воспитание ребенка с особыми потребностями часто требует гораздо больше и усилий обоих родителей. Поэтому в Минобороны хорошо понимают, как важно упростить процесс получения отсрочки для таких граждан.

В целом разработчики «Резерв+» постоянно работают над внедрением новых функций, каждый раз создавая все больше возможностей для пользователей приложения. Такая деятельность способствует цифровизации услуг для военнообязанных, ветеранов и резервистов. Кроме того, это помогает разгрузить филиалы ТЦК, у которых сейчас и без того работы более чем достаточно.