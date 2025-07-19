У серпні ще більше українців зможе отримати відстрочку у «Резерв+»: кому буде доступна унікальна опція

20В період з кінця липня до початку серпня застосунок «Резерв+» вкотре розширить свій функціонал. Зокрема буде збільшено перелік осіб, які зможуть отримати відстрочку онлайн. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Хто зможе отримати відстрочку у «Резерв+»?

До переліку осіб, яким доступна відстрочка у застосунку «Резерв+», додали ще дві категорії громадян. А саме:

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та професійної освіти – за умови наявності даних про них у Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

особи, що мають дружину або чоловіка з інвалідністю І/ІІ групи – їх статус повинен підтверджуватися даними Міністерства соціальної політики, Пенсійного фонду, а також Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Завдяки оновленню у «Резерв+» всі військовозобов’язані українці, що належать до даних категорій, матимуть можливість отримати відстрочку без зайвих клопотів. Їм не доведеться стояти у довжелезних чергах та проходити низку бюрократичних процедур. Все можна буде зробити за лічені хвилини навіть не виходячи з дому.

Хто наступний у черзі на онлайн-відстрочку?

Як зазначила Катерина Черногоренко, згодом отримати відстрочку у «Резерв+» зможе ще одна категорія громадян. Мова про родини, що мають дітей з інвалідністю. Адже виховання дитини з особливими потребами часто вимагає значно більше коштів та зусиль обох батьків. Тож у Міноборони добре розуміють, наскільки важливо спростити процес отримання відстрочки для таких громадян.

Загалом же розробники «Резерв+» постійно працюють над впровадженням нових функцій, щоразу створюючи все більше можливостей для користувачів застосунку. Така діяльність сприяє цифровізації послуг для військовозобов’язаних, ветеранів та резервістів. Крім того це допомагає розвантажити філії ТЦК, у яких зараз і так вистачає роботи.