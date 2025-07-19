Украинцы с этой профессией имеют больше всего шансов потерять работу

В ближайшее время в ключевых секторах украинской экономики не ожидается ни резкого увеличения объемов найма, ни массовых увольнений. Однако значительная часть компаний все же преследует цель пересмотреть кадровый состав и пополнить, а чаще уменьшить свою команду специалистов. Об этом свидетельствуют данные недавнего опроса НБУ, что продемонстрировало всю сложность ситуации.

Кого будут увольнять чаще всего?

Первенство среди компаний, которые намерены вскоре уволить часть своих работников, по данным опроса, получили компании сферы строительства. Такие планы имеют около 23% игроков рынка из этого сектора экономики. Кроме того, увольнение персонала планируют:

13% промышленных компаний;

11% торговых предприятий;

9% компаний сферы услуг.

Так что без работы в скором времени может остаться немало строителей, работников заводов и фабрик, менеджеров по продажам и обслуживающему персоналу. Но стоит отметить, что от 63% до 86% компаний каждой из названных отраслей планирует не менять количество работников, а от 5% до 14% даже собираются нанимать новых специалистов. Так что не все потеряно.

Кому в Украине тяжелее всего найти работу?

По данным украинской службы занятости на 2025 год поиск работы у большинства украинцев занимает около 50 дней. Однако, в зависимости от популярности специальности это время может сокращаться в несколько раз или увеличиваться до полугода.

Проще всего найти работу в Украине таким специалистам:

научные сотрудники;

электрослесари;

врачи;

горняки;

машинисты.

Самое же трудное с поиском работы приходится:

брикетировщикам – производителям топливных брикетов из биомассы, например опилок, шелухи подсолнечника и т.п.;

интервьюерам – сборщикам первичной информации о людях, специализирующихся на проведении интервью;

организаторам ритуальных событий – специалистам, занимающимся организацией и проведением церемоний погребения.

Эти профессии довольно редки и невостребованны, поэтому некоторым их представителям приходится переквалифицироваться и искать себе другую работу.