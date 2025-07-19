Українці з цією професією мають найбільше шансів втратити роботу

Найближчим часом у ключових секторах української економіки не очікується ані різкого збільшення обсягів найму, ані масових звільнень. Однак значна частина компаній все ж має на меті переглянути кадровий склад і поповнити, а частіше зменшити свою команду спеціалістів. Про це свідчать дані нещодавнього опитування НБУ, що продемонструвало всю складність ситуації.

Кого звільнятимуть найчастіше?

Першість серед компаній, що мають намір незабаром звільнити частину своїх працівників, за даними опитування отримали компанії сфери будівництва. Такі плани мають майже 23% гравців ринку з цього сектору економіки. Крім того звільнення персоналу планують:

13% промислових компаній;

11% торгівельних підприємств;

9% компаній сфери послуг.

Тож без роботи незабаром може залишитися чимало будівельників, працівників заводів та фабрик, менеджерів з продажу та обслуговуючого персоналу. Але варто зазначити, що від 63% до 86% відсотків компаній кожної із названих галузей планує не змінювати кількість працівників, а від 5% до 14% навіть збираються наймати нових спеціалістів. Тож не все втрачено.

Кому в Україні найтяжче знайти роботу?

За даними української служби зайнятості станом на 2025 рік пошук роботи у більшості українців займає близько 50 днів. Однак, в залежності від популярності спеціальності цей час може скорочуватися у кілька разів або збільшуватися до понад півроку.

Найпростіше знайти роботу в Україні таким спеціалістам:

наукові співробітники;

електрослюсарі;

лікарі;

гірники;

машиністи.

Натомість, найтяжче із пошуком роботи доводиться:

брикетувальникам – виробникам паливних брикетів із біомаси, наприклад тирси, лушпиння соняшника тощо;

інтерв’юєрам – збирачам первинної інформації про людей, що спеціалізуються на проведенні інтерв’ю;

організаторам ритуальних подій – спеціалістам, що займаються організацію та проведенням церемоній поховання.

Ці професії є доволі рідкісними та незатребуваними, тож деяким їх представникам доводиться перекваліфіковуватися та шукати собі роботу в іншій галузі.