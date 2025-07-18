Цифра шокирует: получатели средней зарплаты в старости могут остаться ни с чем

В Украине пенсионеры с полным стажем, всю свою жизнь работавшие за среднюю зарплату, могут рассчитывать на пенсию в сумме всего 5 тыс. грн. Вместо этого, чтобы «заслужить» выплату в размере 10 тыс. грн, по нынешним меркам нужно зарабатывать около 38,3 тыс. грн. грн. Это суровая реальность, которая заставляет людей бояться дня, когда они переступят порог пенсионного возраста.

Какие пенсии украинцы получают сейчас?

По состоянию на май 2025 средняя зарплата в Украине составила 20,3 тыс. грн. Следовательно, согласно действующей формуле расчета пенсии, гражданин с такой зарплатой и стажем 35 лет будет получать пенсию в размере 5269,9 грн. Это мизерная сумма, особенно если учесть, что даже средняя пенсия в Украине выше более чем на 1 тыс. грн и равняется 6410,1 грн.

Между тем, пенсионеры, которые большую часть своего стажа провели на минималке, сейчас получают всего 2361 грн. То есть, честно работая всю жизнь, они фактически оказались за чертой бедности.

С какой зарплатой можно рассчитывать на достойную пенсию?

Так сколько же нужно зарабатывать украинцу, чтобы не остаться на старости без копейки в кармане? По подсчетам работников Пенсионного фонда, пенсия в 10 тыс. грн, на которую пенсионер может более или менее комфортно прожить месяц, требует заработка, почти вдвое превышающего среднюю зарплату по стране – 38,3 тыс. грн. грн. Чтобы пенсия была еще выше, зарплата должна быть такой:

пенсия в 11 тыс. грн – зарплата около 42,2 тыс. грн;

пенсия в 12 тыс. грн – зарплата 46 тыс. грн;

пенсия в 13 тыс. грн – за зарплату на уровне 49,9 тыс. грн. грн;

пенсия в 14 тыс. грн – зарплата не менее 53,79 тыс. грн. грн;

пенсия в 15 тыс. грн – по крайней мере 57,65 тыс. грн зарплаты.

Сейчас же такая пенсия получает минимальный процент пенсионеров. 55,8% пенсионеров вынуждены жить на выплаты в сумме до 5 тыс. грн, а еще 35,3% получают жить менее 4 тыс. грн. грн в месяц.