По 10 800 грн кожному: оголошено дату реєстрації на новий вид виплат

Частина українців незабаром зможе зареєструватися на отримання нового виду грошової допомоги від УВКБ ООН. Щоправда претендувати на виплати матимуть право далеко не всі громадяни. Допомога передбачена лише для мешканців міста Кривий Ріг, які, до того ж, задовільняють певним критеріям вразливості. Однак поборотися є за що, адже обраним особам протягом трьох місяців платитимуть по 3 600 грн.

Хто має право на грошову допомогу від УВКБ ООН?

Взяти участь у програмі підтримки зможуть громадяни та родини, які:

мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та переїхали з небезпечного регіону протягом останніх 6 місяців;

повернулися додому після вимушеної евакуації.

Крім того діє одне «золоте правило»: претендувати на отримання допомоги має право лише той, хто раніше не отримував виплати ані від УВКБ ООН, ані від будь-якої іншої міжнародної організації.

Яким критеріям вразливості має задовільняти заявник?

До числа осіб, які можуть подати заявку на отримання допомоги від УВКБ ООН, належать українці що задовільняють хоча б одному із визначених критеріїв вразливості. А саме:

батько-одинак чи мати-одиначка, що мешкає з неповнолітніми дітьми або людьми старше 55 років;

родина, яку очолює особа у віці понад 55 років і в якій є діти;

сім’я, в якій є люди з інвалідністю, хронічними хворобами чи іншими проблемами, що потребують особливого догляду.

Члени таких родин можуть розраховувати на щомісячні виплати в сумі 3 600 грн, тобто 10 800 грн за 3 місяці дії програми. Але важливо, щоб при цьому середньомісячний дохід кожного з них не перевищував суми у 5400 грн.

Як подати заяву і які документи для цього потрібні?

Зареєструватися на отримання допомоги від УВКБ ООН можна 21 липня 2025 року у місті Кривий Ріг за адресою вул. Володимира Бизова, 5. Реєстрація буде здійснюватися у порядку живої черги.

З собою потрібно мати наступні документи:

Паспорт чи інший документ, що посвідчує особу. Ідентифікаційний код. Довідку ВПО (якщо така є). Банківську карту. Свідоцтво про народження всіх дітей. Документи про опіку (якщо такі є). Довідки про інвалідність, наявність хронічних захворювань тощо.

У разі виникнення питань стосовно реєстрації чи інших нюансів, можна зателефонувати на гарячу лінію УВКБ ООН за номером 0800 30 77 11. Оператори працюють з понеділка по п’ятницю за графіком 9:00–18:00.