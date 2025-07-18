Сума вражає: отримувачі середньої зарплатні в старості можуть залишитися ні з чим 

В Україні пенсіонери з повним стажем, що все своє життя працювали за середню зарплатню, можуть розраховувати на пенсію в сумі лише 5 тис. грн. Натомість, щоб «заслужити» на виплату у розмірі 10 тис. грн, за теперішніми мірками потрібно заробляти близько 38,3 тис. грн. Це сувора реальність сьогодення, що змушує людей боятися дня, коли вони переступлять поріг пенсійного віку.

Які пенсії українці отримують зараз?

Станом на травень 2025 року середня зарплатня в Україні становила 20,3 тис. грн. Отже, згідно із діючою формулою розрахунку пенсії, громадянин з такою зарплатнею та стажем 35 років отримуватиме пенсію в розмірі 5269,9 грн. Це мізерна сума, особливо якщо врахувати, що навіть середня пенсія в Україні вища більш ніж на 1 тис. грн і дорівнює 6410,1 грн.

Тим часом пенсіонери, які більшу частину свого стажу провели на мінімалці, зараз отримують лише 2361 грн. Тобто, чесно працюючи все життя, вони фактично опинились за межею бідності.

З якою зарплатнею можна розраховувати на достойну пенсію?

То скільки ж потрібно заробляти українцеві, щоб не залишитися на старості без копійки в кишені? За підрахунками працівників Пенсійного фонду, пенсія у 10 тис. грн, на яку пенсіонер може більш-менш комфортно прожити місяць, вимагає заробітку, що майже вдвічі перевищує середню зарплатню по країні – 38,3 тис. грн. Щоб пенсія була ще вищою, зарплата має бути такою:

пенсія в 11 тис. грн – зарплатня близько 42,2 тис. грн;

пенсія в 12 тис. грн – зарплата 46 тис. грн;

пенсія в 13 тис. грн – за зарплату на рівні 49,9 тис. грн;

пенсія в 14 тис. грн – зарплата не менша за 53,79 тис. грн;

пенсія в 15 тис. грн – принаймні 57,65 тис. грн зарплатні.

Зараз же таку пенсію отримує мінімальний відсоток пенсіонерів. Натомість 55,8% пенсіонерів змушені жити на виплати в сумі до 5 тис. грн, а ще 35,3% отримують жити менш ніж 4 тис. грн в місяць.