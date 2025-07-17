Современная молодежь разучилась говорить «алло»: почему зуммеры бунтуют против традиционного телефонного приветствия

32Возможно, вы уже успели заметить, что так называемое поколение зуммеров, рожденных в первое десятилетие ХХ века, несколько отошло от телефонных традиций. Поднимая трубку, эти молодые люди больше не говорят классического «алло», а просто молчат в ожидании, пока заговорит тот, кто собственно им позвонил. Некоторым людям это кажется невоспитанностью и даже грубостью. Однако такое поведение имеет основательные причины, о которых следует знать каждому.

Молчание в трубку как способ защиты

Первая и главная причина, почему зуммеры не издают ни звука, поднимая трубку – это защита от мошенников. В мире, где телефонное мошенничество набирает все большие обороты, даже обычное приветствие может подвергнуть вас опасности. Современные мошенники могут использовать ваш голос для создания фейковых звонков, благодаря которым потом будут шантажировать ваших близких, требуя с них деньги.

Следует упомянуть и о такой болезни ХХ века, как спам-звонки. Во время таких звонков также гораздо здравее будет молчать в трубку. Дело в том, что робот, общающийся с абонентами во время такого звонка, реагирует на голос. Итак, услышав заветное «алло», он автоматически начнет «обработку клиента».

Отсутствие приветствия как новая форма этикета

Кроме мотивов безопасности, представители поколения Z выбирают молчать в трубку, ведь считают это правильным. Согласно современному пониманию этикета, говорить должен позвонивший. Молодые люди и не подозревают, что отсутствием традиционного телефонного приветствия могут кого-то оскорбить.

Детям в 90-х или их родителям, выросшим с домашними телефонами, трудно понять, как можно взять трубку и замолчать. Они обижаются и просто больше не хотят звонить по телефону. А зря, ведь разница между каждым из поколений – это нормально. Поэтому нужно попробовать понять современную молодежь и мотивы ее поведения, полностью адаптированной под актуальную реальность.