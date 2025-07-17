Сучасна молодь розучилася казати «алло»: чому зумери бунтують проти традиційного телефонного привітання

Можливо ви вже встигли помітити, що так зване покоління зумерів, народжених в перше десятиліття ХХ століття, дещо відійшло від телефонних традицій. Підіймаючи трубку ці молоді люди більше не кажуть класичного «алло», а просто мовчать чекаючи, поки заговорить той, хто власне їм подзвонив. Деяким людям це здається невихованістю і навіть грубістю. Однак така поведінка має ґрунтовні причини, про які варто знати кожному.

Мовчання в трубку як спосіб захисту

Перша та головна причина, чому зумери не видають ані звуку підіймаючи слухавку – це захист від шахраїв. У світі, де телефонне шахрайство набирає все більших обертів, навіть звичайне привітання може наразити вас на небезпеку. Сучасні шахраї можуть використати ваш голос для створення фейкових дзвінків, завдяки яким потім шантажуватимуть ваших близьких, вимагаючи з них гроші.

Варто згадати і про таку хворобу ХХ століття, як спам-дзвінки. Під час таких дзвінків також значно розсудливіше буде мовчати у слухавку. Справа в тому, що робот, який спілкується з абонентами під час такого дзвінка, реагує на голос. Тож, почувши заповітне «алло», він автоматично почне «обробку клієнта».

Відсутність привітання як нова форма етикету

Окрім безпекових мотивів, представники покоління Z обирають мовчати у трубку, адже вважають це правильним. Згідно із сучасним розумінням етикету, говорити повинен той, хто подзвонив. Тож молоді люди і не підозрюють, що відсутністю традиційного телефонного привітання можуть когось образити.

Натомість дітям в 90-х чи їх батькам, які виросли із домашніми телефонами, важко зрозуміти, як можна взяти слухавку та замовчати. Вони ображаються і просто більше не хочуть телефонувати. А даремно, адже різниця між кожним із поколінь – це нормально. Тож потрібно бодай спробувати зрозуміти сучасну молодь і мотиви її поведінки, повністю адаптованої під актуальну реальність.