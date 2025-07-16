Первая встреча с этим существом может стать последней: кто ты, кубическая медуза

В конце 19-го века в штате Квинсленд в Австралии начали массово умирать дети. Они заходили в океан, чтобы искупаться и гибли от остановки сердца. Местные жители верили, что это дело рук демона, охотящегося на детей. Но причиной загадочных смертей на самом деле было ужасное существо, до сих пор живущее в местных водах.

Это кубическая медуза, славящаяся своим смертоносным ядом, по крайней мере в 100 раз сильнее яда кобры. Она и сейчас обитает в теплых водах Австралии, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии, нагоняя ужас на местных жителей и туристов.

Кубическая медуза – что это за существо?

Медуза, считаемая одной из самых ядовитых морских обитателей в мире, недаром называется кубической. Она имеет очень необычную форму и по виду похожа на огромную стеклянную коробку, на каждой из боковых граней которой размещено по 6 глаз.

Кроме того у кубической медузы 60 щупалец, кое-где достигающих 3 м в длину. На каждом из этих щупалец размещено около 5000 клеток, из которых сочится яд. А яд кубической медузы – это почти мгновенная смерть. Она может вызвать жгучую боль и даже оставлять на теле человека шрамы.

Монстр, которого почти невозможно заметить

Кубическая медуза – это едва ли не самое коварное создание в океане. Даже зная, как она выглядит, люди все равно не могут защититься от ее смертельного яда. Ведь во время охоты она способна становиться полностью прозрачной, благодаря чему жертва даже не подозревает, что на нее открыли охоту.

В настоящее время существует около 19 видов кубических медуз. Все они схожи между собой. Но самое главное – все они имеют сверхмощный яд, спастись от которого можно только в мгновение ока ввести антидот. Если же потерять драгоценное время, пострадавшего будет не спасти.

Как защититься от кубической медузы?

Австралийцы, новозеландцы и жители других регионов, где встречаются кубические медузы, придумали несколько способов, которые могут спасти контакт с смертельными щупальцами кубической медузы. Они пользуются специальными капроновыми костюмами, или даже обычными нейлоновыми колготками. Такая одежда помогает оградить кожу от контакта со щупальцами кубической медузы.

Для защиты местных жителей, туристов и детей в зонах купания у пляжей устанавливают специальные сетки красного цвета. Кубические медузы боятся их и не заплывают в огороженные места.