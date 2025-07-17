Вирішили побудувати будинок за містом: будьте готові заплатити чималий штраф

З початку війни чимраз більше людей виявляє бажання переїхати у сільську місцевість, вважаючи, що жити там безпечніше. Адже густо населені міста із великими інфраструктурними об’єктами частіше стають мішенню ворога. Дехто ж просто втомився від шуму мегаполісу і бажає прокидатися не під гудіння машин, а під мелодійний спів пташок.

Однак, будучи будинок за містом, варто пам’ятати про одне важливе правило. Якщо його порушити, можна заплатити величезний штраф у сумі понад 900 тис. грн.

Будівництво з обмеженнями

Виявляється будівництво будинків у сільській місцевості регламентується державними будівельними нормами (ДБН). У цьому документі чітко прописані певні правила, яких громадяни не мають права порушувати. Інакше вже на етапі будівництва можуть отримати чималий штраф, а можливо навіть не один.

Ідеться про поверховість приватного будинку. Як зазначили у Держінспекції архітектури та містобудування, для приватних будинків садибного типу діє чітке обмеження. У такому будинку не може бути більше 2 поверхів. Тож 3-й поверх під категоричною забороною. Максимум, що дозволено – це облаштована мансарда.

Яке покарання загрожує порушнику?

Якщо громадянин все ж хоче побудувати 3-й поверх, йому доведеться отримати на це додатковий дозвіл. Окрім того провести низку специфічних процедур, які створюють додаткові труднощі під час будівництва. Щоб не проходити ці сім кіл пекла українці часто намагаються звести 3-й поверх в обхід закону.

Але приховати незаконне будівництво вкрай складно. Такі дії часто призводять до дуже сумних наслідків. Зокрема за будівництво 3-го поверху без дозволу можна отримати штраф у сумі від 8,5 тис. до 908,4 тис. грн. Якщо ж дозвіл на будівництво все ж було отримано, але в процесі цього будівництва власник грубо порушив будівельні норми, штраф для нього складатиме щонайменше 850 грн. Таким чином переїзд за місто може обійтися українцю у кілька разів дорожче, ніж він планував.