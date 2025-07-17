Решили построить дом за городом: будьте готовы заплатить крупный штраф

С начала войны все больше людей изъявляет желание переехать в сельскую местность, считая, что жить там безопаснее. Ведь густо населенные города с большими инфраструктурными объектами чаще становятся мишенью врага. Некоторые просто устали от шума мегаполиса и желают просыпаться не под гудение машин, а под мелодичное пение птиц.

Однако, будучи дом за городом, следует помнить об одном важном правиле. Если его нарушить, можно заплатить огромный штраф на сумму более 900 тыс. рублей. грн.

Строительство с ограничениями

Оказывается строительство домов в сельской местности регламентируется государственными строительными нормами (ДБН). В этом документе четко прописаны определенные правила, которые граждане не имеют права нарушать. Иначе уже на этапе строительства могут получить немалый штраф, возможно даже не один.

Речь идет о этажности частного дома. Как отметили в Госинспекции архитектуры и градостроительства, для частных домов усадебного типа действуют четкие ограничения. В таком доме не может быть больше 2 этажей. Так что 3-й этаж под категорическим запретом. Максимум, что разрешено – это обустроенная мансарда.

Какое наказание грозит нарушителю?

Если гражданин все-таки хочет построить 3-й этаж, ему придется получить на это дополнительное разрешение. Кроме того, провести ряд специфических процедур, которые создают дополнительные трудности при строительстве. Чтобы не проходить эти семь кругов ада, украинцы часто пытаются возвести 3-й этаж в обход закона.

Но скрыть незаконное строительство очень сложно. Такие действия часто приводят к очень печальным последствиям. В частности, за строительство 3-го этажа без разрешения можно получить штраф в сумме от 8,5 тыс. до 908,4 тыс. грн. Если же разрешение на строительство все же было получено, но в процессе строительства владелец грубо нарушил строительные нормы, штраф для него будет составлять по меньшей мере 850 грн. Таким образом, переезд за город может обойтись украинцу в несколько раз дороже, чем он планировал.