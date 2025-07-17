Кінець дешевому роумінгу від «Київстар»: провідному українському оператору це більше не по кишені

Більшість українців, що часто подорожують чи мешкають за кордоном, є абонентами «Київстар». І це не випадково, адже наймасовіший український оператор пропонує надзвичайно вигідні умови у роумінгу. Але, як відомо, безкоштовний сир лише в мишоловці. Тож необмеженому спілкуванню за кордоном за мінімальну ціну також незабаром прийде кінець. Про відповідні зміни вже попередив голова «Київстар» Олександр Комаров.

Ближче до Європи означає дорожче

Відправною точкою змін стало приєднання України до спільної роумінгової зони Євросоюзу. Попри значно вищу вартість мобільного зв’язку у країнах Європи, «Київстар» увійшов до спільного простору спілкування на умовах тарифу «Роумінг як вдома». Однак дуже швидко з’ясувалося, що провідному оператору України це вкрай невигідно.

До підвищення цін у «Київстар» вдаватися категорично не хочуть. Тож оператор, який завжди позиціонував себе як один з найбільш лояльних до клієнтів, знайшов інший вихід. Вартість пакету «Роумінг як вдома» не зміниться, однак його вміст значно збідніє. Зокрема зменшиться кількість хвилин на дзвінки та гігабайтів мобільного інтернету.

Чому послуги у роумінгу почали приносити «Київстар» збитки?

Дешеве спілкування в роумінгу, за словами голови «Київстар» Олександра Комарова, потроху перетворилося для оператора у джерело збитків. Причина проста – стрімке збільшення кількості українців, що постійно перебувають за кордоном.

Пакет «Роумінг як вдома» створювався переважно для українців, що подорожують за кордон або часто їздять у відрядження. Тобто його вартість закладалася із врахуванням короткотермінових поїздок. Та з початком війни мільйони українців опинилися за кордоном, де продовжили користуватися SIM-картами українського оператора. Адже роумінг від «Київстар» значно дешевший за послуги місцевих операторів.

Тож «Київстар» не залишається нічого іншого, окрім як обмежити кількість послуг у своєму роумінг-пакеті. Інакше найбільший оператор країни просто працюватиме собі у збиток.