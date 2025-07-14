Стало известно, сколько придется платить за электроэнергию с 1 сентября

Украинцы с тревогой ожидают внезапного повышения коммунальных услуг, ведь время от времени в сети появляются такие предположения. В правительстве уверяют, что не стоит ожидать повышения тарифов на электроэнергию в ближайшие месяцы. Кабинет Министров Украины продлил действие фиксированной цены на электричество до конца октября 2025 года.

Теперь тариф для населения составляет 4,32 грн за 1 кВт/ч. Этот порог стоимости действует с июня 2024 года и остается стабильным уже больше года.

Действие тарифа официально продлено: постановление Кабмина

Решение о продлении действующего тарифа было принято правительством 29 апреля 2025 года и закреплено постановлением №480. Согласно обновленному документу, конечная дата действия действующего тарифа изменилась с 30 апреля на 31 октября 2025 года.

Таким образом, украинцы будут платить по 4,32 грн/кВт/ч в течение минимум августа, сентября и октября.

Что говорят о возможном повышении?

Хотя в СМИ периодически появляются слухи о грядущем росте стоимости электроэнергии, в настоящее время в правительстве официально не рассматривают никаких сценариев повышения тарифа для населения до завершения действия постановления. Представители энергетических компаний также подтверждают, что вопрос пересмотра цены пока не рассматривается.

При этом важно отметить, что ситуация в энергосистеме страны остается сложной: продолжаются восстановительные работы после обстрелов, а потребление летом заметно растет.

Коммунальные тарифы: что изменилось за год?

Несмотря на стабильность тарифа на электроэнергию, общий уровень коммунальных платежей в Украине вырос на 2,4% с июня 2024 по июнь 2025-го.

Что осталось без изменений:

Стоимость электроэнергии. Тарифы на природный газ. Отопление и горячая вода.

Что подорожало:

Управление многоквартирными домами – +13%. Вывоз бытового мусора – +9,3%. Содержание и ремонт жилья – +3,7%. Водоснабжение – +0,7%. Канализационные услуги – +0,6%.

Таким образом, хотя свет не дорожает, некоторые другие услуги коммунального спектра постепенно растут в цене. Поэтому общий счет за коммуналку может оказаться несколько выше.