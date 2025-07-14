Стало відомо, скільки доведеться платити за електроенергію з 1 вересня

Українці з тривогою очікують на раптове підвищення комунальних послуг, адже час від часу в мережі зʼявляються такі припущення. В Уряді запевняють, що не варто очікувати підвищення тарифів на електроенергію найближчими місяцями. Кабінет Міністрів України подовжив дію фіксованої ціни на електрику до кінця жовтня 2025 року.

Наразі тариф для населення складає 4,32 грн за 1 кВт-год. Цей поріг вартості діє з червня 2024 року і залишається стабільним вже понад рік.

Дію тарифу офіційно продовжено: постанова Кабміну

Рішення про продовження чинного тарифу було ухвалено Урядом 29 квітня 2025 року та закріплено постановою №480. Згідно з оновленим документом, кінцева дата дії чинного тарифу змінилася з 30 квітня на 31 жовтня 2025 року.

Таким чином, українці платитимуть по 4,32 грн/кВт-год упродовж щонайменше серпня, вересня та жовтня.

Що кажуть про можливе підвищення?

Хоча у ЗМІ періодично з’являються чутки про майбутнє зростання вартості електроенергії, наразі в уряді офіційно не розглядають жодних сценаріїв підвищення тарифу для населення до завершення дії постанови. Представники енергетичних компаній також підтверджують, що питання перегляду ціни наразі не розглядається.

При цьому важливо зазначити, що ситуація в енергосистемі країни залишається складною: тривають відновлювальні роботи після обстрілів, а споживання в літній період помітно зростає.

Комунальні тарифи: що змінилося за рік?

Попри стабільність тарифу на електроенергію, загальний рівень комунальних платежів в Україні зріс на 2,4% з червня 2024-го по червень 2025-го.

Що залишилось без змін:

Вартість електроенергії. Тарифи на природний газ. Опалення та гаряча вода.

Що подорожчало:

Управління багатоквартирними будинками — +13%. Вивезення побутового сміття — +9,3%. Утримання та ремонт житла — +3,7%. Водопостачання — +0,7%. Каналізаційні послуги — +0,6%.

Таким чином, хоч світло не дорожчає, деякі інші послуги з комунального спектра поступово зростають у ціні. Тому загальний рахунок за комуналку може виявитися дещо вищим.