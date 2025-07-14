С 1 августа ФЛП будут активно штрафовать: Налоговая уже готовится к проверкам

С 1 августа 2025 года в Украине вступают в силу более жесткие финансовые санкции в отношении предпринимателей, которые нарушают правила применения регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО) и не выдают фискальные чеки покупателям. Соответствующую информацию обнародовала Государственная налоговая служба Украины.

До этого времени действовал временный режим уменьшенных штрафов, введенный для адаптации бизнеса к обновленным требованиям. Такие меры действовали с 2023 года, после того, как контролирующие органы получили право полноценно штрафовать за нарушение Закона Украины №265/95-ВР. Предприниматели в случае невыдачи чека платили только 25% или 50% от суммы нарушения.

Этот льготный период официально завершится 1 августа 2025 года.

Какие штрафы будут ждать ФЛП?

После отмены скидок штрафы будут взиматься в полном объеме:

100% стоимости товара или услуги – за первое нарушение. 150% стоимости – за каждое последующее нарушение.

К примеру, если предприятие продало товар на 1000 грн без выдачи кассового чека — оно обязано будет уплатить штраф в таком же размере. А за второе аналогичное нарушение сумма штрафа вырастет до 1500 грн.

На кого распространяется новая практика?

Эти изменения касаются всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сферах торговли, общественного питания, услуг и т.д. Обязательным требованием для них наличие зарегистрированного РРО или ПРРО, а также расчет исключительно через фискализованные системы.

Также обязательными остаются:

Проведение расчетных операций в полную сумму товаров или услуг. Предоставление потребителю расчетного документа (электронного или бумажного). Использование официально зарегистрированных расчетных книг при сбоях в электронной системе.

Налоговая служба отмечает, что контроль за выдачей чеков будет еще более тщательным. Особое внимание будет уделяться заведениям, работающим офлайн, а также онлайн-продавцам, которые часто игнорируют требования по фискализации расчетов. В приоритете – защита прав потребителей и создание равных конкурентных условий для всех игроков рынка.